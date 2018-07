Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Mittwochvormittag bei einem Unfall. Sie war mit ihrem Pkw Nissan in Oranienburg in der Bernauer Straße gegen einen Baum gefahren. „Die Unfallursache steht noch nicht fest“, erklärte Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Die Meldung ging gegen 10.30 Uhr ein. Feuerwehr und Rettungswagen eilten zum Unfallort. Die Bernauer Straße wurdefür die Bergung voll gesperrt.