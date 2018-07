Claudia Duda

Zehdenick (MOZ) Eine 68-jährige Frau ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in Zehdenick verletzt worden. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte die Fußgängerin an der Ecke Berliner Straße/Marktstraße beim Abbiegen übersehen, erklärte Polizeisprecher Toralf Reinhardt.