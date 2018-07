Miniatur-Flieger starten und landen seit 25 Jahren

Wiebke Wollek

Vehlefanz Bis zu 300 Kilometer pro Stunde können sie schnell werden. Modellflugzeuge sind kein Kinderspielzeug, sondern eher eine Leidenschaft erwachsener Männer. Nur eines der 79 Vereinsmitglieder der Flugsportgruppe (FSG) Vehlefanz ist weiblich. „Wir nehmen jeden herzlich auf, egal ob Männer oder Frauen“, erklärt Stefan Wenske, der vor drei Jahren den Vereinsvorsitz übernommen hat.

Seine Brötchen verdient der 54-Jährige als Motorenschlosser. In seiner Freizeit fährt der Hobby-Pilot aus Berlin-Spandau so oft es geht raus nach Vehlefanz, wo der Verein auf einem elf Hektar großen Areal am Mühlensee sein Flugfeld betreibt. Die Einfahrt befindet sich in der Straße Am Mühlenstein.

Dort wird an diesem Wochenende erneut das jährliche Flugfest gefeiert. Am 28. und 29. Juli sind alle interessierten Besucher ab 10.30 Uhr eingeladen, mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch zu kommen oder einfach die entspannte Atmosphäre zu genießen. Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind vorhanden. Die Flugvorführungen werden moderiert. Für Musik, Kaffee, Kuchen und gegrillte Spezialitäten ist ebenfalls gesorgt.

Für die Öffentlichkeit endet das Fest am Sonnabend um 18 Uhr, danach möchten die Vereinsmitglieder ihr 25-jähriges Bestehen bei einem gemeinsamen Essen zelebrieren. Am Sonntag endet das öffentliche Fest um 16 Uhr. Wer selbst mit seinem Modell-Flugzeug an den Start gehen möchte, wird gebeten, sich vorab beim Verein unter vorstand@fsg-vehlefanz.com anzumelden. Generell dürfen Gastflieger ganzjährig das Vereinsgelände testen, müssen jedoch eine Gebühr für ihren Besuch zahlen.

Stefan Wenske ist der Flugsportgruppe 2006 beigetreten. Seitdem hat sich die Mitgliederzahl bereits mehr als verdoppelt. Das Hobby findet großen Zulauf. Schon als Kind liebte er Modelle, konzentrierte sich zu dieser Zeit jedoch auf Schiffe. „Flugmodelle waren damals sehr teuer“, erinnert sich der 54-Jährige. Der Vehlefanzer Verein gründete sich 1993 aus einer Interessengemeinschaft heraus, zu der viele ehemalige Mitglieder der Gatower Albatrosse gehörten, ein Westberliner Verein, der wegen eines Flugverbots geschlossen werden musste.

Heute geht der Trend zum Fliegen mit FPV-Brille, mit welcher der Pilot auf virtuelle Art selbst im Miniatur-Flugzeug sitzt und die Welt von oben sieht. „Außerdem wollen die Jugendlichen oft nicht mehr selbst ihre Modelle in mühevoller Kleinarbeit zusammenbauen, sondern gleich losfliegen, und das am liebsten mit möglichst hoher Geschwindigkeit.“

Da das Hobby nicht ungefährlich und frei von Lärm ist, müssen viele Richtlinien eingehalten werden. Für Flieger mit Verbrennermotor ist ein Lärmpass erforderlich. Turbinen-Flugzeuge dürfen nicht lauter als 92 Dezibel sein, bei Modellen mit Kolben-System liegt die Grenze bei 84 Dezibel. Außerdem hat die Obere Luftfahrtbehörde Flugzeiten festgelegt, denn in 900 Metern Entfernung steht das nächste Wohnhaus. Für die leiseren Elektromodelle ist kein Lärmpass nötig. „Obwohl die Propeller im Wind auch recht laut werden können“, sagt Stefan Wenske. Die Flugsportgruppe Vehlefanz ist über den Deutschen Modell-Flieger-Verband versichert, für den Fall, dass die Flieger an Personen oder Gegenständen, wie parkenden Autos, Schäden anrichten.