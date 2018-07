Ich war ein Groupie der Fellow’s

Hans-Jürgen Wodtke

Böhne/Havelland „Du hast dich verändert, die wilden Jahre sind vorbei“, singt Peter Maffay in einem seiner Songs. Dem kann Karin Dietze nur bedingt zustimmen. Und wer sie etwas näher kennt, wird ihr unbesehen Recht geben. Sie besuchte in der Zeit von 1962 bis 1966 die Rathenower EOS (Erweiterte Oberschule) und war zu jener Zeit fest in die lokale Jugendszene integriert. Diese wurde durch den „Jazzclub“, später „Club 66“ und ab September 1965 noch vom Jugendklubhaus „Neues Leben“ geprägt. Beide Klubs befanden sich im „Haus der Freundschaft“, heute Sitz der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rathenow. Zudem war sie bekennender Fan der damals bereits auch überregional sehr beliebten Rathenower Beatband The Fellow‘s und tourte mit ihnen durch die Tanzgaststätten der DDR.

In der Zeit von 1963 bis Ende 1965 herrschte in Sachen Jugend- und Kulturpolitik in der DDR eine äußerst liberale und kreative Phase. In meinen Artikeln habe ich bereits mehrfach auf diese besondere Zeit in der DDR-Geschichte hingewiesen. Die politisch entspannte Situation hatte auch Auswirkungen auf das Leben in der Havelstadt und ließ besonders die Jugend auf ein freies und selbstbestimmtes Leben hoffen.

Unter den bis zu acht Klubs in der Kreisstadt, die mehr oder weniger vor sich dahindümpelten, nahm der im Keller vom „Haus der Freundschaft“ untergebrachte „Jazzclub“ in den frühen 1960er Jahren eine Ausnahmerolle ein. Hier trafen sich regelmäßig bis zu vierzig junge Leute, um Musik zu hören, zu tanzen und auch über politische Themen zu diskutieren. Dabei bildete die, zu jener Zeit von der DDR-Politik stark hofierte, internationale Jazz-Musik einen Schwerpunkt im Klubleben. Da ließen es sich zahlreiche Clubmitglieder auch nicht nehmen, Mr. Acker Bilk und Louis Armstrong bei ihren Konzerten in Ostberlin live zu erleben.

„Das war für uns immer ein ganz schöner Kraftakt“, erinnert sich Karin Dietze, „denn der von uns organisierte Bus, wie auch die Eintrittskarten mussten bezahlt werden. Und diese kosteten bis zu 50 Mark pro Konzert, das war viel Geld damals. Doch es waren letztendlich unvergessliche Erlebnisse.“

Bei der breiten Masse der Jugendlichen war Jazz-Musik zu der Zeit eher unpopulär, und so wurde der Jazzclub als elitäre Gemeinschaft verspottet, zu dem nur „Auserwählte“ Zugang bekommen würden. „Diese Äußerungen waren durchaus nicht ganz aus der Luft gegriffen“, erinnert sich das einstige Clubmitglied, „abgesehen davon, dass die Klubräume für noch mehr Personen viel zu klein gewesen wären, wollten wir auch unter uns bleiben.“Im Spätsommer 1965 wurde dann im gleichen Hause, nur zwei Stockwerk höher, das Jugendklubhaus „Neues Leben“ eröffnet. Damit entkrampfte sich die angespannte Situation bei den jungen Menschen, die inzwischen energisch mehr jugendgemäße Freizeitangebote in ihrer Stadt einforderten. „Auch von mir, die ich ja auch dem weiterhin existierenden Jazzclub angehörte, wurde das erweiterte Angebot, besonders an Tanzveranstaltungen, sehr begrüßt. Doch waren diese Tanztreffs nur bedingt mit den Jugendtanzveranstaltungen, bei denen die Fellow’s spielten, vergleichbar“, erinnert sich die einstige Clubbesucherin.

Natürlich bot so eine öffentliche Tanzveranstaltung ein ganz anderes Flair, schon allein dadurch, dass hier überwiegend andere Leute als in den städtischen Klubs verkehrten. Ja, sogar maßgebliche Teile dieses Publikums Veranstaltungen, die unter direkter FDJ-Kontrolle standen, „dankend“ ablehnten. So waren DDR-Tanzveranstaltungen für die Jugend immer auch ein bisschen Bewegen auf exterritorialem Gebiet. Geprägt zum einen durch die Musik, aber auch durch die Menschen, deren Kleidung sowie die Art sich zu bewegen und zu denken. Das hat sich auch in den folgenden Jahrzehnten bis zum Ende der DDR nicht geändert und war den politisch Verantwortlichen durchaus bewusst. Doch alle Versuche der staatlichen Einflussnahme auf die Tanzkapellen und später Diskotheken, verordnete fachliche und politisch-ideologische Qualifizierungen, verdeckte Spitzeltätigkeit sowie offene behördliche Kontrollen, konnten diesen Einfluss nie wirklich ernsthaft zurückdrängen. Und jeder, der sich einst bewusst und aktiv auf den Tanzböden der DDR bewegte, wird mir Recht geben: Das war und blieb eine eigene und unglaublich tolle Welt für sich!

Die Beatmusik, zumeist englisch gesungen, trat ab den frühen 1960er Jahren ihren weltweiten Siegeszug an und faszinierte immer mehr, vorwiegend junge Menschen, in Ost und West. Doch nur die wenigsten ostdeutschen Beatmusiker verstanden zu jener Zeit Englisch. Und den tatsächlichen Inhalt der im Radio gehörten englischsprachigen Titel zu verstehen, war schon so gut wie niemand in der Lage. Ohnehin war die Situation zu jener Zeit sehr kompliziert. Schallplatten mit den aktuellen Hits standen so kurz nach dem Mauerbau kaum zur Verfügung. Tonbandgeräte hielt der sozialistische Handel durchaus schon bereit, aber diese waren teuer und zudem extreme Mangelware. Also blieb nur das Radio. In den damals nur wenigen ausgestrahlten Hitparaden liefen dann die heiß begehrten Hits. Weitaus mehr aktuelle Beatmusik spielten damals der britische Soldatensender BFBS und das US-amerikanische Pendant AFN.

Jeder, der schon einmal einen englischsprachigen Text aus dem Radio mitgeschrieben hat, weiß wie unendlich schwierig das Unterfangen werden kann. In dieser misslichen Situation befanden sich auch The Fellow’s. Sie suchten händeringend jemand, der ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein konnte. Hier wusste Karin Rat und brachte ihren damaligen Mitschüler Peter Dietze mit ins Spiel.

„Ich war zu jener Zeit bekennender Beatles-Fan“, erinnert sich dieser, „und hatte schon begonnen, von einigen Songs den englischsprachigen Text aufzuschreiben. Damit war ich offensichtlich bestens als Texte-Aufschreiber qualifiziert, zumal ich im Gegensatz zu den anderen Mitschülern an der EOS viel Spaß an Englisch hatte. Mit Karin verband mich damals neben dem großen Interesse für die Beatmusik erst mal nur eine schulische Lerngemeinschaft. Denn zum Tanz oder gar mit den Fellow’s auf Tour zu gehen war überhaupt nicht mein Fall.“

Als dann im April 1965 das erste und einzige Beatles-Album in der DDR erschien, hatte er die meisten Songtexte der Langspielplatte (LP) bereits aufgeschrieben. „Diese und viele weitere zu jener Zeit angefertigten Textaufzeichnungen anderer englischsprachiger Beatbands besitze ich heute noch. Die wegzuwerfen hätte ich nicht übers Herz gebracht. Da steckt einfach zu viel Arbeit und Erinnerung drin“, so Peter Dietzes Resümee.

Karin Dietze zog es Wochenende für Wochenende zum Jugendtanz. „Ich musste einfach los und dabei sein, wenn sich die Jugend zum Beatball traf. Es war wie ein Sog, dem ich nur zu gern folgte und damit meinen Eltern schlaflose Nächte bereitete. Unzählige Male konnte ich mit den Fellow’s mitfahren. Ich saß dann mit noch einigen anderen jungen Frauen auf der Ladefläche des alten, zugigen und klapprigen Band-LKWs. Durchgeschüttelt und eingeklemmt zwischen Verstärkern und anderem technischen Equipment erreichten wir glücklich den nächsten Auftrittsort, der von uns damals vergötterten Band“, so ihre Erinnerungen.

Natürlich hatte sie mit ihrer Nähe zur Band, und da besonders gegenüber der weiblichen Fangemeinde, einen unverkennbar besseren Stand als das übrige Tanzpublikum. Ein Vorteil, der immer wieder zu neuen Bekanntschaften und interessanten Kontakten verholfen hat. Damit vergrößerte sich permanent der eigene Bekanntenkreis und signalisierte, dass man auch weit fort von Rathenow irgendwie zu Hause war.„Es war eine unglaublich schöne Zeit mit vielen tollen Erlebnissen in einer Welt, die so anders war und die nur die wenigsten meiner Bekannten erleben durften“, erinnert sie sich schmunzelnd, „und es ist nicht übertrieben, wenn ich heute sage: Ich war ein Groupie der Fellow’s!“