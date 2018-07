Sandra Euent

Paulinenaue (MOZ) Jugendlicher Leichtsinn brachte einem 17. Jährigen am Dienstag einen Krankenhausaufenthalt ein. Der junge Radler war mit zwei Freunden auf der Kreisstraße zwischen der B5 und Paulinenaue unterwegs, als er stürzte. Der Grund: Einer der Freunde, ein 18-Jähriger, war mit dem Auto unterwegs und hatte die Scheiben herunter gelassen, so dass sich die zwei Radler an den Fahrzeugholmen festhalten konnten. Dann beschleunigte er auf bis zu 60 km/h. Als der 17-Jährige stoppen wollte und das Auto los ließ, geriet sein Fahrrad ins Schlingern und er stürzte schwer. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat nach Abschluss der Unfallaufnahme die Ermittlungen übernommen.