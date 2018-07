Drei Verletzte nach Explosion in Mehrfamilienhaus

dpa

Guben (dpa) Heftiger Knall mitten am Tag in einer Kleinstadt: In einem Mehrfamilienhaus in Guben kommt es zu einer Explosion. Es gibt Verletzte.

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Guben (Spree-Neiße) sind drei Menschen verletzt worden, davon einer schwer. Ein Teil des Gebäudes wurde bei der Detonation am Mittwochmittag zerstört, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Zuvor hatte die „Lausitzer Rundschau“ online berichtet.

Warum es zu der Explosion in dem Wohnhaus kam, ist noch nicht geklärt. Nach Polizeiangaben hatte eine Mieterin Gasgeruch im Keller des Hauses festgestellt und noch versucht, andere Mieter zu warnen.

Der Notruf ging laut Leitstelle um 12.02 Uhr ein. 27 Einsatzfahrzeuge unter anderem von Rettungsdienst und Feuerwehr seien vor Ort. Direkt nach der Explosion habe es eine Brandentwicklung in dem Haus gegeben. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am Mittag von der Leitstelle. Laut Polizei beschädigten umherfliegende Teile auf der Straße stehende Autos. Der Bereich um das Wohnhaus sei abgesperrt worden. Das Wohngebäude müsse gestützt werden.

Ob es sich bei den drei Verletzten um Bewohner handelte, wurde nicht mitgeteilt. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, davon eine schwerverletzte Person per Rettungshubschrauber. Die dritte verletzte Person wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Zunächst hatten die Rettungskräfte noch nach einer weiteren Person gesucht. Diese meldete sich aber den Angaben zufolge zeitnah und war zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Haus, wie es von der Leitstelle hieß.