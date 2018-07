Sechs Bewerber buhlen um Oberbürgermeister-Amt

dpa

Potsdam (dpa) Sechs Bewerber treten am 23. September bei der Oberbürgermeisterwahl in Potsdam gegeneinander an.

Der Wahlausschuss der Landeshauptstadt ließ am Mittwoch sechs der neun Wahlvorschläge zu, wie die Stadt mitteilte. Die Kandidaten sind: Martina Trauth für die Linke, Mike Schubert für die SPD, Janny Armbruster für die Grünen, Lutz Boede für die Wählergruppe Die Andere, Dennis Hohloch für die AfD und Götz Friederich für die CDU.

Die anderen drei Vorschläge wurden laut Stadt nicht berücksichtigt, weil jeweils die erforderliche Zahl der Unterstützungsunterschriften fehlte. Bis Freitag (27. Juli) kann gegen die Entscheidung des Wahlausschusses Beschwerde eingelegt werden, hieß es weiter.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) tritt nach 16 Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl an. Die Amtsübergabe ist für den 26. November vorgesehen. Wenn es bei der Hauptwahl am 23. September keinen eindeutigen Gewinner gibt, soll am 14. Oktober eine Stichwahl folgen.