Einmal eine Riesen-Windmühle drehen

Volle Kraft voraus: Mit Muskelkraft und einem alten Holzschlitten ziehen Ferienkinder aus Mecklenburg die Wilhelmsauer Bockwindmühle unter Anleitung von Müller Marco Scheibel (l.) in Windrichtung. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt aufgespürt. Heute: Bockwindmühle, Skaterpark, Erlenhof und Eisenbahnmuseum in der Gemeinde Letschin.

„Hier kann man so viel erleben, es ist einfach wunderbar im Oderbruch“, sagt Pastor Phi-lipp Staak begeistert. Er ist schon zum fünften Mal mit Kindern aus den Kirchengemeinden Spantekow-Ducherow und Boldekow-Wusseken in Mecklenburg-Vorpommern zu einer Ferienfreizeit in Wilhelmsaue. Ein Besuch der alten Bockwindmühle gehört stets dazu.

Die im 3,6 Kilometer vom Hauptort Letschin entfernten Ortsteil stehende Mühle ist die einzige ihrer Art in Ostbrandenburg. Die 1880 erbaute Mühle hat den Krieg wie durch ein Wunder überstanden. Der Müller hatte mit den deutschen Soldaten gesprochen, die die Mühle, wie alle anderen, zum Kriegsende sprengen sollten. Bei dieser zogen sie „blind“.

In den 80er Jahren war es dann der Letschiner Landarzt Hans-Georg Hempel, der die Mühle vor dem Abriss rettete, ihre Instandsetzung initiierte und finanziell unterstützte. Seit Ende Mai ist die Mühle, die seit dem Jahresbeginn wieder der Gemeinde Letschin gehört, ein ausgewiesener Kulturerbeort im Oderbruch. Und ein technisches Denkmal zum Anfassen und Erleben.

„Hau-ruck“, gibt Bockwindmüller Marco Scheibel das Kommando und Marius, Eva und Josephine aus der Mecklenburger Gruppe drehen das Gestänge, mit dem sich der alte Holzschlitten in Gang setzen lässt. Das Gefühl der Stärke ist gewaltig. Schließlich können selbst Kinder damit die Mühle drehen!

„Bei Hitze geht es am leichtesten“, sagt Marco Scheibel lachend. Denn dann ist das Schmierfett in der Mühlenmechanik fast flüssig. Besonders Mutige und Kräftige können auch versuchen, die Mühle mit dem etwa zehn Meter langen Balken, dem Hausbaum, in den Wind zu drehen. Auf dem Bock an seinem Ende ruht das drehbare Mühlenhaus mit seinen imposanten Flügeln.

Am Ende einer Führung durch die Mühle, deren Typ als die ältesten von einem Windrad angetriebenen Mahlwerke in Europa gilt und der wohl in Nordfrankreich erfunden wurde, kann man mit einer Handmühle sogar sein eigenes Mehl mahlen.

Damit sich der Tages- oder Wochenendausflug nach Letschin richtig lohnt, bieten sich noch mindestens drei Abstecher an – nach Groß Neuendorf, Kienitz und in den Hauptort selbst.

Von Wilhelmsaue aus sind es rund acht Kilometer bis zum Groß Neuendorfer Kulturhafen an der Oder. Dort liegt, direkt am Oder-Neiße-Radweg, der 2005 erbaute Skaterpark. Er ist öffentlich zugänglich. Wie der Nachwuchs auf der Halfpipe und Co. seine Runden dreht, können die Eltern von der Terrasse des Hotel „Maschinenhaus“ aus beobachten.

Auf dem Weg nach Letschin kommt man durch Kienitz, wo der Erlenhof der Familie Brunat zum Abstecher einlädt. Hier gibt es alles rund ums Schaf, einschließlich romantischer Nächte im ausgebauten Schäferwagen. Letschin lässt dann die Herzen von Eisenbahnfreunden höher schlagen.

Im Eisenbahnmuseum am Ortsrand haben die Mitglieder des rührigen Eisenbahnvereins nicht nur Modellbahnanlagen aller Spurbreiten aufgebaut. In der großen Ausstellungshalle kann man Stellwerker oder mit der Gartenbahn draußen Lokführer spielen. Auf dem Freigelände lädt zudem die Feldbahn zu einer großen Runde ein. Wer nicht gerade am Sonnabend Vormittag kommt, wenn regulär geöffnet ist, muss sich allerdings bei den Letschiner Eisenbahnfreunden anmelden. Sonst steht man vor verschlossenen Türen.