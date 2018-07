Keine Bedenken mehr nach Ölfilm-Problem auf der Havel

dpa

Werder (dpa) Nach dem Ölfilm-Problem auf der Havel bei Werder kann dort wieder bedenkenlos gebadet werden.

Nach Sichtung der Badestellen und der Entnahme von weiteren Wasserproben gebe es grünes Licht, wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Mittwoch mitteilte. Dennoch werde mit Hinweisschildern erklärt, dass es die Havarie gab. Wenn Badegäste eine Verschmutzung im Wasser sehen sollten, werde vom Baden abgeraten.

In der vergangenen Woche hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Boot in einer Werft ein Fass am Grund des Hafens aufgerissen. Welcher Stoff den Ölfilm erzeugte, ist noch unklar. Der Landkreis hofft, dass am Donnerstag Laborergebnisse vorliegen.