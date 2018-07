Naturschutzverein sucht Geschäftsführer

Markus Kluge

Linum (MOZ) Der Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch mit seinen rund 200 Mitgliedern möchte seine Arbeit in Zukunft noch professioneller gestalten. Er ist deshalb auf der Suche nach einem Geschäftsführer. Dieser soll den achtköpfigen Vorstand um den Vorsitzenden Sebastian Partzsch bei der stets wachsenden Vereinsarbeit unterstützen. „Wir leisten viel in unserer Freizeit und ehrenamtlich. Das ist einfach nicht mehr zu schaffen“, so Partzsch. Die neue Kraft soll im Kremmener Büro erster Ansprechpartner bei Nachfragen sein, Fördermittel für verschiedene Projekte einwerben, Veranstaltungen organisieren, Kontakte zu anderen Vereinen pflegen und vieles andere mehr.

Da der Verein es sich zum Ziel gemacht hat, die Landschaft im Oberen Rhinluch zu erhalten, werden von den Bewerbern entsprechende Erfahrungen in der Naturschutzarbeit erwartet. Verlangt werden zudem Computerkenntnisse und kaufmännische Fähigkeiten. Wohlhabend wird man mit diesem Job allerdings nicht: Die Beschäftigung wird auf geringfügiger Basis bezahlt und die Arbeitszeit auf durchschnittlich acht Stunden pro Woche angesetzt. Laut Partzsch ist es aber das Ziel, die Stelle weiter auszubauen.(kus)