Ehemaliger Kaiser’s wird jetzt abgerissen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Darauf hatten viele Zehdenicker lange warten müssen: Nach der Erteilung der Baugenehmigung Ende Juni ist in dieser Woche mit den vorbereitenden Arbeiten zum Abbruch des ehemaligen Kaiser’s-Marktes in Zehdenick begonnen worden, der bereits im Februar 2016 seine Türen schloss. Zunächst wird das Gebäude von innen entkernt, bevor der eigentliche Abriss beginnen kann. Noch keine Aktivitäten sind im benachbarten, ehemaligen Netto-Markt zu erkennen, wo die Drogeriemarkt-Kette Rossmann eine Filiale eröffnen möchte. Anfang Mai hatte dazu Dr. André Frost von der beauftragenden Immobilienfirma erklärt: „Die Eröffnung des Green-Building der Rewe ist noch für dieses Jahr vom Mieter terminiert. Der Mieter Rossmann wird ebenfalls in diesem Jahr eröffnen. Dies regelt im Übrigen der Mietvertrag.“ Unter Green-Building versteht die Rewe einen neuen Standard für nachhaltige Supermärkte. Dafür soll der Einsatz von modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik sorgen, außerdem kommen energieeffiziente Kälteanlagen und eine wirksame Dämmung zur Anwendung.