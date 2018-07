Auch Granseer Flugplatz kämpft gegen die Trockenheit

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Während die Wasserversorgung für jene Grundstücksnutzer auch während der Trockenperiode uneingeschränkt gesichert ist, die an das zentrale Wassernetz angeschlossen sind – Versorger der Region fördern zwar deutlich mehr, schließen Engpässe aber aus (wir berichteten) – , stehen jene, die auf Brunnen angewiesen sind, vor Herausforderungen.

Dazu zählen nicht nur Kleingärtner, die aufgrund geringen Wasserstands im Brunnen mit den Vorräten haushalten müssen. Auch der Flugplatz Gransee ist betroffen, wie Geschäftsführerin Nga Dieu auf Nachfrage bestätigte. „Wir haben derzeit wenig Wasser im Tank. Besonders an den Wochenende, wenn wir hier mehr Gäste haben, trifft uns das und wir müssen sparsam wirtschaften.“ Das betreffe sowohl das Wasser für die Toilettenspülung, als auch für das Bistro. Außerdem müsse zusätzliches Wasser in Kanistern gekauft werden. Ans zentrale Netz angeschlossen ist der Platz nicht. Das könnte sich aber ändern. „Wir wollen uns für die Zukunft vorbereiten, genaues steht aber noch nicht fest. Wir müssen uns noch mit dem Verein abstimmen (Fallschirmsportgemeinschaft Berlin/Gransee als Eigentümerin des Platzes, d. Red.)“, schränkt Nga Dieu ein. Die Wasserknappheit sei ein Problem, was den Flugplatz in diesem Jahr zum ersten Mal betreffe.

Über ausreichend Wasser verfügt indes die Granseer Feuerwehr, sie hat aber andere Prioritäten. „Für die Trinkwasserversorgung sind wir technisch nicht ausgerüstet und unser Löschwasser brauchen wir selbst“, sagte Amtsbrandmeister Andreas Pahlow.