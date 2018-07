SEK stürmt Wohnung und verletzt Mann

dpa

Berlin (dpa) Ein Polizist eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat auf einen verwirrten Mann in Berlin-Prenzlauer Berg geschossen.

Der 66-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Ob Lebensgefahr bestand, war unklar. Ein Mitarbeiter eines sozialpsychologischen Dienstes hatte den Mann am Mittwochnachmittag besuchen wollen und die Polizei verständigt, als er Schüsse aus der Wohnung hörte. Speziell geschulte Verhandler der Polizei hätten daraufhin versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen - allerdings ohne Erfolg. Stattdessen seien erneut Schüsse gefallen, so dass das SEK die Wohnung gestürmt habe, berichtete der Sprecher.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren keine weiteren Menschen in der Wohnung. Unklar war zunächst, welche Art von Schusswaffe der Mann benutzt hatte. Auch wohin genau er die Schüsse abgab - etwa auf die Straße oder in den Hausflur - wurde noch untersucht. Er sei psychisch auffällig, hieß es. Der Besuch des sozialpsychologischen Dienstes sei geplant gewesen, weil der Betreuer länger nichts von dem Mann gehört hatte.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Das ist üblich, wenn die Polizei Schüsse abgibt. Dabei geht es immer um die Frage, ob ein Polizist, der auf einen Menschen schießt, aus Notwehr handelte.

Anfang Juni hatte ein Beamter auf einen Randalierer im Berliner Dom geschossen. Er verletzte dabei den laut Polizei mit einem Messer bewaffneten Österreicher - und auch einen Kollegen.

Seit Februar 2017 testet die Berliner Polizei in Teilen von Kreuzberg und Mitte Elektroschock-Pistolen. Die sogenannten Taser sollen Polizisten zur Notwehr einsetzen können, um in bestimmten Situationen den Griff zur Pistole zu vermeiden. Die Angreifer werden so außer Gefecht gesetzt, aber nicht ernsthaft verletzt oder getötet. Im ersten Testjahr hat die Polizei zweimal mit den Geräten auf Menschen geschossen - beide Male, um eine Selbsttötung zu verhindern, wie es zu Jahresbeginn hieß.