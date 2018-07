Käufer für Waldschenke gesucht

Holger Rudolph

Rheinsberg Rheinsberg. In der Rheinsberger Waldschänke wird schon seit drei Jahren nichts mehr ausgeschenkt. Dabei liegt die Gaststätte fast direkt am Radfernweg, der entlang der Landesstraße 15 führt. Einige Touristen haben sich beim RA gemeldet, um zu erfahren, ob die Gaststätte in absehbarer Zeit wieder geöffnet wird.

Das holzverkleidete Gebäude und das dazugehörende 3 000 Quadratmeter große Grundstück gehören der Berlinerin Eva Dudik. Ganz in der Nähe der Gaststätte besitzt sie auch ein Wochenendhäuschen. Mit Aushängen und einem Schild an der nahen Straße in Richtung Menz weist sie darauf hin, dass sie auf der Suche nach einem Käufer ist.

Dudik lobte im Gespräch mit dem RA die Lage des Gebäudes. Direkt am Wald und in der Nähe von Kölpin- und Wittwesee gelegen, lohne sich die Gaststätte auch zur Einkehr für Wanderer und Badegäste. Allerdings sollte der künftige Eigentümer und Betreiber darauf setzen, dass sein Speisenangebot eine echte Neuigkeit in Rheinsberg darstellt. Märkische Hausmannskost gebe es bereits in einigen Gaststätten der Stadt. Dudik hat deshalb einen anderen Vorschlag: „Ich kann mir gut vorstellen, dass süddeutsche oder österreichische Spezialitäten sehr gut laufen würden. So etwas gibt es im ganzen Land Brandenburg nur selten.“ Sie hätte von Urlaubern immer wieder gehört, dass sie dies wünschten. Natürlich könnte auch jedes andere Speisenangebot mit Alleinstellungsmerkmal funktionieren.

Die Gaststätte sei früher auch für Familien- und Betriebsfeiern beliebt gewesen, erzählte Dudik. Mit 60 Sitzplätzen im Inneren sowie weiteren Sitzgelegenheiten im Freien eigne sich das Haus sogar für etwas größere Anlässe. Wenn gewünscht, könnte es außerdem Tanz im Freien, vielleicht auch unter verschiedenen Mottos, geben.

Obwohl die Schänke von außen einen rustikal-einfachen Eindruck erweckt, sei sie 2007 komplett renoviert worden, betonte die Besitzerin. Damals sei auch eine neue Sanitäranlage inklusive barrierefreier Toilette installiert worden. Wer den nötigen Elan mitbringt, könne binnen weniger Tage eröffnen, schätzte Dudik ein. Alles sei noch voll funktionsfähig. Allerdings werde sie Gaststätte und Grundstück nur für 120 000 Euro oder mehr verkaufen. Es habe zwar schon ein paar Nachfragen nach diesem Objekt gegeben. Doch die bisherigen Interessenten wollten deutlich weniger zahlen. Halb verschenken könne sie die Gaststätte aber nicht.

Wer mehr über das Objekt erfahren möchte, kann Eva Dudik anrufen unter der Telefonnummer 0151 19463189.