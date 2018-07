Viel Wasser und wenig Heimweh

Schwitzen in der Hitze: Auf der Wiese am Mühlensee bieten sich nur wenige schattige Plätzchen. Schwimmen im nahen Wasser ist kaum möglich. Dazu müsste ein Rettungsschwimmer vor Ort sein. Am Sonnabend gibt es ab 11 Uhr ein großes Abschlussfest. © Foto: Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Egal, wo man sich aufhält, manchmal ist Zuhause nicht weit weg: Zur Mittagszeit riecht es auf dem Platz am Mühlensee nach Königsberger Klopsen, Hausmacherart. Für viele Kinder sicherlich eine Erinnerung an die heimische Küche. Doch Herzstiche löst das bei den meisten nicht aus. „Heimwehkinder gibt es immer wieder, aber wir wollen natürlich, dass alle durchhalten“, erzählt Manuel Kain während eines Rundgangs durch das Sommerlager (SoLa) der Freikirchlichen Gemeinde Oberkrämer und der Christlichen Versammlung Oranienburg.

Seit Sonnabend zelten die Kinder am See. Montag und Dienstag wurden Bauwerke gefertigt: kleine Tribünen. Eine sieht aus wie ein Schiff. Die Kinder konnten sich hier kreativ austoben. Die Planen dienen eher dem Schutz vor Sonne als vor Regen. In sechs Gruppen aufgeteilt, bevölkert je ein Team einen Bau mit Namen wie Sebulon, Naftali, Levi oder Benjamin. „Wir haben die Teams nach den zwölf Stämmen Israels benannt“, so Manuel Kain. Der 33-jährige Oranienburger gehört zum Leitungsteam. Er ist von Anfang an dabei, erst als Teilnehmer, später als Veranstalter.

Neu in diesem Jahr: Es wird wohl das erste Sommerlager ohne Lagerfeuer sein. „Ab Waldbrandstufe vier dürfen wir keine Feuerstellen mehr bauen.“ In Oberhavel gilt aktuell die höchste Waldbrandgefahr: Stufe fünf. Doch die Kinder in Vehlefanz wissen sich zu helfen. Wenn es abends etwas frischer wird und die Feueratmosphäre fehlt, nutzen die Teenager LED- oder Solarlampen, um für etwas Stimmung zu sorgen. „Der Vorteil ist: Am Ende riecht das Gepäck nicht nach Rauch“, so Kain.

Genau so pragmatisch ist die Wasserversorgung, bei der nicht gespart wird: Es gibt mehrere Rasensprenger, Wasserschlachten sind an der Tagesordnung, und ein 2 000-Liter-Behälter auf einem Trecker steht bereit. Zudem werden die Kinder angehalten, sich nicht beim Spielen zu verausgaben und schattige Plätze zu suchen. Aktivitäten kommen dennoch nicht zu kurz. Mittwochvormittag gab es so ein Geländespiel. Die sechs Gruppen mussten sich gegenseitig an den Körpern angebrachte Lebensbänder stehlen. Am Abend gab es einen Pokal für das beste Team. Auszeichnungen gibt es übrigens ferner für besonders ordentliche Gruppen und die besten Bauherren.

Fortlaufend wird im Camp die biblische Geschichte von Saul und David erzählt, getreu dem SoLa-Motto: „Der König ist tot. Es lebe der König.“ Am Dienstag stellten die Laiendarsteller die Schlacht von David gegen Goliath nach. Den Riesen spürten die Veranstalter auf ungewöhnliche Art auf: Ein Teamkollege fand den Zwei-Meter-Mann auf einem Dating-Portal für große Menschen. Er hat mehrere angeschrieben – einer sagte zu. Am Freitag wird zum großen Abschluss König David gekrönt. „Die Kinder fiebern jeden Tag mit, wie es weitergeht“, so Kain.

Das Camp könnte das letzte am Mühlensee sein. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, muss der Untere Naturschutz zustimmen. „Die Genehmigung wurde für dieses Jahr verlängert“, sagt Manuel Kain. Jetzt braucht das Lager eine neue Erlaubnis – oder einen neuen Standort. Bisher sei die Wiese von Landwirt Thomas Richter aber optimal gewesen, so Kain.