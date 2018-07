Letschiner unterstützen B1-Anwohner

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Eigentlich liegt Letschin einige Kilometer von der B1 entfernt. Dennoch wird sich die Gemeinde der Initiative der Anlieger-Kommunen der B1 gegen einen künftigen Lkw-Verkehr auf der Bundesstraße anschließen. Bürgermeister Michael Böttcher brauchte die Abgeordneten in der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür nicht groß zu überzeugen. Sie folgten seinen Argumenten in allen Punkten.

„Für uns besteht die gleiche Gefahr wie für die Anlieger der B1 selbst“, sagte der Verwaltungschef. Man fürchte vor allem einen extremen Umleitungsverkehr. Wenn es zum Neubau der Oderbrücke kommt und dann auch Schwerlastverkehr darüber möglich ist, werde man dies auf der L33, die von Golzow kommend, bis Wriezen führt, deutlich spüren, sagte der Bürgermeister.

Die Lkw würden die Landesstraße auch deshalb nutzen, weil sie von Manschnow aus bis Hönow eine gut ausgebaute Landesstraße passieren könnten und damit die Maut auf der B1 sparen würden. Seit dem 1. Juli sind alle Bundesstraßen mautpflichtig. Noch gibt es nicht überall die entsprechenden Kontroll-Einrichtungen. Doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Schon jetzt wälze sich wochentags ein beachtlicher Lkw-Verkehr über die Landesstraße und durch die Ortschaften. „Wir können keine Maut erheben, um später damit notwendige Reparaturen zu erledigen“, macht der Bürgermeister deutlich. Die Wohnqualität entlang der Ortsdurchfahrten würde sich für die Bürger verschlechtern. Erfahrungsgemäß gibt es gerade im Fernverkehr auch nachts keine Pause. Die Anwohner der B5 in Treplin können ein Lied davon singen. Seit Jahren protestieren sie gegen den ständig zunehmenden Lkw-Verkehr, der Tag und Nacht durch den Ort rollt.

„Ich appelliere an alle Bürger, ihre Stimme gegen die geplante Freigabe der Oderbrücke für den Lkw-Verkehr zu erheben“, sagte Michael Böttcher. Und das sollte geschehen, ehe das Bauen beginnt. Noch ist die Brücke in Küstrin-Kietz für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt.

Die Brücke über den Grenzfluss hätte schon längst erneuert werden müssen. Sie stelle nur eine Notlösung dar, sollte nach zehn Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Mittlerweile steht sie 20 Jahre.

Im Zuge des Neubaus, der Sache Polens ist, hat sich die Wirtschafslobby in Kostrzyn stark gemacht. Beide Gewerbegebiete in Kostrzyn sind voll ausgelastet. Hunderte Lkw gehen täglich aus den Gewerbegebieten auf Tour. Die Unternehmen fordern eine direkte Anbindung an Berlin – ohne Umweg über die Autobahnbrücke in Frankfurt. Das soll mit der neuen Brücke gesichert werden. Baustart ist voraussichtlich 2022.

Es gab Zustimmung in der Runde, dass die Gemeinde ihren Protest auch optisch dokumentieren wird. An der L33 werden große Plakate aufgestellt, die das Ansinnen der Bewohner auch für Durchfahrende deutlich machen.