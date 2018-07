Künstler drohen mit Strafanzeige gegen Bürgermeister

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Nachdem die Stadtverordneten die Dienstaufsichtsbeschwerde von Sigrid Spachtholz und Rainer Baer gegen Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) wegen angeblicher Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der baulichen Sicherung der großen Halle auf dem Festplatz als unbegründet zurückgewiesen hatten, droht das Wesendorfer Künstlerpaar nun mit Einschaltung der Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung der Stadtverordneten sei sachlich und rechtlich falsch. „Wir behalten uns vor, Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue gegen Bürgermeister Dahlenburg sowie gegen Unbekannt zu erstatten“, teilten Spachholz und Baer am Mittwoch in einer Presseerklärung mit.

Im Schreiben von Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) zur ablehnenden Entscheidung der Stadtverordneten seien weder Angaben enthalten, welche Beweismittel zur Entlastung des Beschuldigten vorgelegen haben noch Angaben dazu, „wie die von uns zur Dienstaufsichtsbeschwerde vom 8. Juni 2018 vorgelegten Beweismittel berücksichtigt wurden“, so das Künstlerpaar. Es fehlten im Schreiben von Leib Angaben dazu, wann und in welcher Form die Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Verwaltung beziehungsweise dem Bürgermeister einen Antrag zur baulichen Sicherung der Halle auf dem Festplatz vor Beginn der Bauausführung erteilt habe. Es fehle auch eine Angabe zur Höhe der beauftragten Leistungen und ob und in welcher Form die Bauleistungen ausgeschrieben wurden. „Die SVV ist ihrer Kontroll- und Aufsichtsfunktion gegenüber der Verwaltung nicht nachgekommen. Durch Abweisung der Dienstaufsichtsbeschwerde am 5. Juli 2018 hat die SVV offensichtlich versucht, im Nachhinein das Verhalten der Verwaltung zu legitimieren“, so das Paar. Der Stadt und dem Steuerzahler seien in Zusammenhang mit dem Projekt Festhalle bereits jetzt ein erheblicher Schaden durch Verschwendung von Steuergeldern entstanden, den Spachholz und Baer auf 190 000 Euro beziffern.

Dem Stadtverordnetenvorsteher wirft das Künstlerpaar zudem vor, dass er in fahrlässiger Weise das Neutralitätsgebot verletzt habe, in dem er bereits im Vorfeld der Untersuchungen gegenüber der Presse erklärt habe, dass eine strafrechtliche Handlung nicht vorliege. Diese Vorbeurteilung stelle eine Kompetenzüberschreitung dar. Strafrechtlich bestehe der Verdacht auf „Amtsanmaßung“, weil es im Rechtsstaat ausschließlich der Judikative vorbehalten sei, abschließende rechtliche Urteile beim Verdacht auf strafbare Handlungen abzugeben. „Die ,Stadtpolitik’ des Bürgermeisters nach ,Gutsherrenart’ kann nach Abweisung der Dienstaufsichtsbeschwerde jetzt also weitergehen!“, folgern Spachholz und Baer aus der Abweisung der Dienstaufsichtsbeschwerde. Da die SVV offensichtlich nicht willens oder nicht in der Lage sei, ihre parlamentarische Kontrollfunktion der Verwaltung gegenüber auszuüben, „werden wir bei künftigen Verdachtsfällen ohne den Umweg über eine Dienstaufsichtsbeschwerde unmittelbar die Staatsanwaltschaft einschalten“, so das Paar.

Leib wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Vor der Abstimmung über die Dienstaufsichtsbeschwerde sei gründlich recherchiert worden, so wie es die Kommunalaufsicht vorschreibe. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten dazu Material zusammengetragen. Die Beschwerde sei mit aller Sorgfalt behandelt worden. Die Arbeiten zur Sicherung der Halle seien zudem ordnungsgemäß ausgeschrieben und vergeben worden. Den bauausführenden Firmen könnten keine Zuwiderhandlungen, Pflichtverletzungen oder dergleichen nachgewiesen werden, stellte Leib klar. Auch habe er sich selbst keines Amtes angemaßt. Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Fachbereichsleiter Fred Graupmann werde, wie es die Kommunalverfassung vorsieht, durch den Bürgermeister bearbeitet.