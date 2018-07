Temporäre Station sorgt für Empfang

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Dem Abriss des alten Schlauchturms der freiwilligen Feuerwehr im Zuge des Feuerwehrgerätehausneubaus steht wohl nichts mehr im Weg. Am Dienstag haben Mitarbeiter der Leipziger IMS Kommunikationstechnik GmbH die Mobilfunkstation zurückgebaut. Die war 2003 im Auftrag des Mobilfunkbetreibers Vodafone auf das Dach montiert worden. In Kürze wird eine temporäre Station auf dem Festplatz hinter dem alten Finanzamt in Betrieb gehen. Darüber hat Vodafone-Pressesprecher Volker Peterdorf auf MOZ-Nachfrage informiert.

Während die Demontage relativ zügig ging, wie Bauleiter Eddi Frank versicherte, wird die Montage der neuen Station doch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Am Mittwoch haben Karsten Müller, Stefan Mayer, Christian Laue und David Will, bei der Leipziger Firma Auszubildender zum Kommunikationselektroniker, begonnen, eine Vielzahl von Kabeln zu ziehen, anzuklemmen und die drei Antennen auf den 30 Meter hohen Mast zu bringen. Letzteres sei wohl das schwierigste, wie Karsten Müller meint. Vor allem bei den heißen Temperaturen. Eine solche Antenne wiegt etwa 50 Kilogramm. Die bisherige Basisstation hat den Südosten der Stadt versorgt. Bis zu 6000 Einwohner können sich darin einloggen. „Wir sind zurzeit dabei, einen Ersatzstandort im Osten der Stadt zu finden. Es sei aber noch nichts unter Dach und Fach“, so Volker Peterdorf. „Wir wollten aber verhindern, dass die Kunden in ein Funkloch geraten und haben uns für die temporäre Lösung entschieden.“

In einer Woche wird diese in Betrieb gehen, so Peterdorf. Die gute Nachricht sei, dass das Unternehmen damit nicht nur eine Lücke schließe, „sondern wir verbessern auch den Empfang. Während mit der bisherigen Basisstation UMTS und GSM möglich waren, wird es dann auch LTE geben“, so Peterdorf. Richtig schnelles Surfen im Internet sei dann möglich. Und für den Neubau investiert das Unternehmen 150 000 Euro.