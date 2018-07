„An mir ist alles vorbeigelaufen“

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Handel mit gestohlenen Medikamenten hätte schon im März 2017 zu Konsequenzen führen müssen. Der Gesundheitsausschuss des Landtages konnte am Mittwoch in einer Sondersitzung nicht klären, warum die entsprechenden Informationen damals zurückgehalten wurden.

Die ganz schlechte Nachricht wurde erst im zweiten Sitzungsteil des Gesundheitsausschusses verkündet: Wahrscheinlich werden Krebspatienten nie erfahren, ob die Medikamente der Firma Lunapharm wirksam waren oder nicht. Eine Rückrufaktion in allen deutschen Apotheken hat bislang zu keinen Ergebnissen geführt. Die teuren Medikamente wurden schnell verbraucht, sagte Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) vor den Abgeordneten.

Nun sollen Medikamente untersucht werden, die bei Händlern sichergestellt wurden. Zum Hintergrund: Jeder Händler muss eine bestimmt Menge von Medikamenten bei sich lagern. Fraglich ist jedoch, ob diese Chargen mit den verkauften Krebsmitteln verglichen werden können. Im Ausschuss ist von einer „kriminellen Energie“ die Rede. Diese führte womöglich dazu, dass nur einwandfreie Mittel bei den Händlern eingelagert wurden – um sich unangreifbar vor Kontrollen zu machen. Die vom Ministerium geschaltete Hotline, bei der seit Freitag 500 Betroffene aus ganz Deutschland anriefen, kann letztlich nur diejenigen beruhigen, die nicht mit den betroffenen Chargen behandelt wurden.

Wie viele Medikamente Lunapharm seit 2014 aus zweifelhaften Quellen in Umlauf gebracht hat, wird sich erst nach Auswertung der beschlagnahmten Papiere herausstellen. „Alles was wir jetzt gemacht haben, kommt anderthalb Jahre zu spät“, räumte Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt ein. Ende Februar 2017 hatten sich die griechischen Behörden an die Staatsanwaltschaft Potsdam gewandt, nachdem dort der Diebstahl teurer Medikamente aus Krankenhäusern aufgeflogen war. Der internationale Handel lief auch über die brandenburgische Firma Lunapharm, so der Kenntnisstand in Athen. Im Landesgesundheitsamt wusste man zu diesem Zeitpunkt schon, dass die Firma aus einer Apotheke in Athen Medikamente bezog.

Anfang März informierte das Landeskriminalamt das Landesgesundheitsamt über den Verdacht, dass mit gestohlenen Medikamenten gehandelt wurde. Spätestens jetzt hätten die Leitungen des Landesamtes und des Ministeriums informiert werden müssen, erklärte Golze. Außerdem hätte eine unangekündigte Kontrolle bei Lunapharm stattfinden, Medikamente zurückgerufen und die Betriebsgenehmigung entzogen werden müssen.

Auch als im April 2017 die für Lunapharm zuständige Kontrolleurin vom LKA vernommen wurde, fiel das keinem auf. Eine Aussagegenehmigung sei vorab nicht erteilt worden, beteuerte Detlev Mohr, Präsident des Landesgesundheitsamtes. Im Herbst 2017 war ein Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes dabei als das LKA Akten bei Lunapharm einzog. Auch diese Information fand nicht den Weg nach oben. „An mir ist alles vorbeigelaufen“, so der Präsident des Landeamtes für Arbeitsschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz.

Am Rande der Sitzung kam von den Abgeordneten heftige Kritik am Agieren des Präsidenten. Herauszuhören war, dass er das erste Opfer des Skandals werden könnte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Landesgesundheitsamt in den letzten zehn Jahren drei Mal umgegliedert wurde. Es gehört ursprünglich zum Landesamt für Soziales. Als die Ministerien neu zugeschnitten wurden, kam es erst zum Landesumweltamt und 2016 zusammen mit dem Verbraucherschutz zum Landesamt für Arbeitsschutz, dessen Präsident Mohr vorher war.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die acht Pharmakontroll-Stellen nur zur Hälfte besetzt sind. Abordnungen ins Ministerium, Ruhestand und Abwanderungen dezimieren die Arbeitsfähigkeit. Es sei schwer, Pharmazeuten zu finden, die in Wünsdorf arbeiten wollen, sagte Mohr.

Das alles erklärt aber nicht, warum die brisanten Informationen nicht weiter gegeben wurden. Mohr vermutet dahinter kriminelle Energie. Er schaltete die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin ein. Während Mohr und Golze im Ausschuss erklärten, dass nur zwei Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes von den Vorwürfen gegen Lunapharm wussten, erklärte der Chef der Potsdamer Staatsanwaltschaft Heinrich Junker, dass drei Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt waren. Die dritte Person wollte er nicht nennen. Auch im Gesundheitsministerium gibt es eine Mitarbeiterin, die Bescheid wusste, wie sich in diesen Tagen herausstellte. Sie soll jetzt befragt werden.