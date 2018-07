Wasserbauer unter Dampf

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Schon am Morgen steht den Arbeitern der Firma Tief- und Rohrleitungsbau GmbH aus Blumberg Schweiß auf Stirn und Armen. Geschäftsführer Roland Teich, Wassermeister Olaf Puttlitz und die Panketaler Eigenbetriebleiterin Heidrun Rinne treffen sich auf der Blankenburger Straße zum Baurapport. Eines der größten Vorhaben 2018 hat begonnen.

Etwa hundert Hausanschlüsse und 1,3 Kilometer neue Trinkwasserleitungen werden zwischen Birkholzer, Blankenburger, Harzgeroder und Bernauer Chaussee erneuert. Die alten Trinkwasserrohre haben sich zugesetzt. Eisen- und Manganknollen sind wie Tumore in ihnen gewachsen. Wassermeister Olaf Puttlitz schätzt ein: „Die Leitungen sind aus den 1920er-Jahren. Früher hatten die Leute hier bei solchem Wetter gar kein Wasser, denn Richtung Gehrenberge liegt der höchste Punkt in dem Gebiet.“

Durch neue Rohre in der Birkholzer und Wernigeroder Straße konnte dieser Umstand bereits beseitigt werden, die Lage hat sich erheblich stabilisiert. Aber häufige Rohrbrüche - in Panketal sind es 50 jährlich in verschiedenen Siedlungsbereichen - deuteten auch entlang der Blankenburger Straße die Dringlichkeit des Ausbaus an.

Zunächst müssen die Tiefbauer vor Ort schauen, was sie im Erdreich vorfinden. „Da sind immer Überraschungen dabei“, so Firmenchef Roland Teich. Während der Eigenbetrieb nach alten Unterlagen davon ausging, dass sich die Rohre auf einer Tiefe von 1,50 Meter befinden, lagen sie nach erstem Suchbefund bei 1,80 Meter. „Wir haben von den Altvorderen gute Unterlagen und Akten“, berichtet Heidrun Rinne. Das sei zu DDR-Zeiten ganz anders gewesen. Da wisse der Eigenbetrieb, der sich für die Trink- und Abwasserversorgung im Gemeindegebiet verantwortlich zeichnet, nicht so genau, was wo verbuddelt wurde.

Auch in der Blankenburger Straße finden sich zahlreiche weitere Leitungen im Erdreich. Neben Telekom und Gas stoßen die Arbeiter auch immer wieder auf verschiedene Unbekannte. In der Virchowstraße, wo ebenfalls gerade 350 Meter Trinkwasserleitungen ausgetauscht werden, liegt sogar noch eine kartierte Stelle mit einer mittelalterlichen Wüstung.

Damit ist zwischen L200 und Birkholzer Straße eher nicht zu rechnen. Für die Anwohner bedeutet der Ausbau dennoch einige Einschränkungen. Zunächst kommt abschnittsweise eine Notleitung auf den Boden, die von einer 20 Zentimeter dicken Sandschicht abgedeckt wird. „Damit sichern wir die Versorgung der Anwohner und schützen die Leitung vor Erwärmung“, erläutert Roland Teich. Nur, wenn direkt der Hausanschluss gewechselt oder bei neuen umgebunden werden muss, kommt es für die Haushalte zu Ausfällen. „Wir sind mit den Anwohnern in Kontakt, sie erhalten rechtzeitig alle Informationen“, ergänzt auch Wassermeister Puttlitz. Vor zwei Wochen wurde bereits schriftlich informiert.

Knapp eine halbe Million Euro kostet der Ausbau bis April 2019. Erneuert werden die Guss- und Stahlrohrleitungen bis zum Wasserzähler. 38 Hausanschlüsse werden in der Blankenburger und Harzgeroder Straße ersetzt. 54 müssen an die neuen 125-PE-Leitungen umgebunden werden. In der Virchowstraße sind das 21 Hausanschlüsse.

Immer mittwochs ist in der Virchow- und Blankenburger Straße Baurapport. Bei Störungen sollten Anwohner die Rufnummer 0800 2927587 anrufen. Der Eigenbetrieb ist unter 030 94517209 zu erreichen.