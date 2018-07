Junge Reporter erforschen den Blätterwald

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Rahmen des ersten Angermünder Agenda-Diploms lud die Angermünder Lokalredaktion der MOZ Kinder zu einer Ferienaktion ein. Sie lernten den Alltag in einer Zeitungsredaktion kennen und erprobten sich selbst als junge Reporter.

Wie viele Buchstaben eine Ausgabe der MOZ insgesamt enthält, hat wohl noch niemand gezählt. Doch der ganze Buchstabensalat im Blätterwald der Tageszeitung bot den Ferienkindern reichlich Stoff, ihre Fantasie spielen zu lassen und zu erleben, wie Journalisten daraus Geschichten, Reportagen und Nachrichten formen. An zwei Tagen konnten Grundschulkinder die Lokalredaktion kennenlernen und hier eine Station für das Agenda-Diplom absolvieren.

Zum ersten Mal bietet die Stadt Angermünde diese kostenlose Ferienaktion an, für die insgesamt 30 Partner gewonnen wurden, Firmen, Handwerksbetriebe, Einrichtungen, Vereine, die Kindern Einblicke in ihre Arbeit und spannende Ferienerlebnisse verschaffen wollen, freiwillig und unentgeltlich. Koordiniert wird die Aktion im Auftrag des Angermünder Bürgermeisters von der Volkssolidarität, für die Paul Block die Fäden in der Hand hält. Auch die MOZ ist einer der Partner. Aus einem bunten Katalog können sich die Kinder aus der Vielfalt der Angebote das Passende aussuchen. Wer mindestens vier Stationen besucht, bekommt am Ende das Agenda-Diplom. Schwierig ist dabei höchstens, noch einen Platz zu ergattern, denn die Angermünder Kinder nehmen die Ferienangebote begeistert an und auch die Eltern sind dankbar, dass die Kinder auf so interessante Weise von Fernseher und Computer weggelockt werden und Neues kennenlernen. So können die Kinder in der Tischlerei Nimz den Weg vom Stamm zur Leiste verfolgen, bei der Bundespolizei hinter die Kulissen schauen oder auf dem Gut Kerkow Tiere füttern.

In der Lokalredaktion war es das Zeitungmachen. Wie kommen die Informationen in die Zeitung? Was macht ein Redakteur? Welche Neuigkeiten findet man in der aktuellen Ausgabe? Und wer ist Kruschel? Die Kinder übten beim gemeinsamen Kennenlernspiel, wie man Fragen stellt. Nicht jedem fiel das leicht, mutig seinen zunächst unbekannten Nebenmann auszufragen, um ihn kennenzulernen. Dafür bastelten sich die Kinder als Hilfe einen Steckbrief aus ausgeschnittenen Wörtern und Fotos aus Zeitungen, mit denen sie sich selbst, ihre Interessen und Hobbys beschreiben konnten. Am Redakteursarbeitsplatz konnten sie zuschauen, wie sich eine leere Zeitungsseite im Laufe des Tages mit Texten und Fotos zu unterschiedlichen Themen füllt. Sie lernten die neue Kinderzeitung „Kruschel“ kennen und konnten sich die erste Ausgabe mit nach Hause nehmen, samt kleinen Gastgeschenken und einem MOZ-Basecup.

Und schließlich zogen sie selbst als junge Reporter los. Ihr Auftrag war, die Sommerhitze zu thematisieren. Sie schlugen vor, beim Café Kobi Leute zu befragen, wie sie mit der Hitze klarkommen und interviewten die Café-Mitarbeiterin mit Fragen, die sie sich selbst im Vorfeld überlegt hatten. Die Frage nach den Lieblings-Eissorten konnten sie zum Abschluss selbst testen, denn Kirsten Michalak vom Café Kobi spendierte allen jungen Reportern ein Eis.

Das Interview der Kinder wird demnächst in Kürze in der MOZ zu lesen sein. Vielleicht ist es für eines der Kinder der Anfang einer späteren Berufskarriere.