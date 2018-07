Abgesang auf das Kiez-Zentrum

Holger Rudolph

Rheinsberg Es sieht nicht so aus, als ob aus der früheren Rheinsberger Kindertagesstätte „Märchenland“ jemals ein Kiez-Zentrum wird. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) zog am Dienstag eine ernüchternde Bilanz.

Das Baustellen-Schild vor dem seit vielen Jahren ungenutzten Gebäude behauptet zwar, dass das Kiez-Zentrum im März 2018 fertig wurde. Doch die Realität sieht anders aus. Es ist noch nicht einmal mit dem Bau begonnen worden. Schwochow schüttelte den Kopf, als er die Treppe zur oberen Etage hinauf ging. Die Stufen waren mit schwarzem Pulver übersät: „Ja, wir haben es hier immer wieder mit Vandalismus zu tun. Das ist der Inhalt von mehreren Druckerkartuschen.“ Ein paar Meter weiter lagen Bierbüchsen, dahinter verstreute alte Zeitungsausschnitte. Eingeschlagene Fenster rundeten das negative Bild ab. Alle Schäden seien der Polizei gemeldet, sagte der Bürgermeister.

Eigentlich sollten einige Vereine in das Gebäude einziehen, ebenso eine Außenstelle des Kreis-Jobcenters. Ein Teil des Geldes für den Umbau hätte aus dem Programm Soziale Stadt kommen können. Die restlichen rund 600 000 Euro hätte die Kommune selbst zu stemmen gehabt. So sahen es die Planungen aus der Zeit von Schwochows Vorgänger Jan-Pieter Rau (CDU) vor.

Nein, er könne auch nicht ansatzweise verstehen, weshalb die Verwaltung seinerzeit stets davon ausgegangen sei, dass es im Kiez-Zentrum eine Jobcenter-Außenstelle geben würde, sagte der Rathaus-Chef: „Die damals Verantwortlichen hatten schon 2015 eine schriftliche Absage vom Kreis erhalten. Es wird in Rheinsberg definitiv keine Außenstelle geben.“ Und auch der Bedarf bei den Vereinen nach Räumen sei nur noch gering, so dass es sich für ein Kiez-Zentrum nicht lohnen würde. Schwochow erinnerte daran, dass der Verein Stadtgeschichte inzwischen ein eigenes Gebäude nutzt und die Modelleisenbahner eine dauerhafte Bleibe im Keller der Heinrich-Rau-Oberschule gefunden haben. Es blieben wohl nur noch die Blasmusiker und der Arbeitergesangsverein übrig. Zu wenig, um die alte Kita mit großem Aufwand umzubauen. Einmal mehr kämpfe er mit den Fehlern der früheren Verantwortlichen, sagte Schwochow. So hätten diese bereits Bauaufträge in Höhe von 300 000 Euro für Arbeiten an Dach, Fassade und Fenstern ausgelöst. Er sei nun mit den Firmen übereingekommen, dass diese Aufträge vorerst nicht ausgeführt werden. Eine abschließende Lösung gebe es noch nicht.

Unverständlich ist für Schwochow, „dass die Aufträge ausgelöst wurden, obwohl es bis heute überhaupt noch kein Baurecht gibt“. Im gesamten Wohngebiet gelten die Straßen als nicht öffentlich. Sie müssten neu gewidmet werden, um als Zufahrten zur Baustelle gelten zu können. In anderen Kommunen seien in neuen Wohngebieten binnen weniger Jahren alle Straßen gewidmet worden, sagte Schwochow. In Rheinsberg aber dauere dies nun schon über 20 Jahre.(hr)