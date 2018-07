Am See wird’s bunt

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Wo die Abkühlung durch so viele Seen lockt, stellt sich bei so manch einem die Frage: Was anziehen am Strand oder See? Auch der knappe Badestoff will bewusst gewählt sein. Eberswalder Einzelhändler kennen die Bademode-Trends.Klar ist, langweilig wird es nicht.

Egal, ob sportlich, elegant oder verspielt – auf eines kommt es bei jedem Bikini und jeder Badehose an. Der richtige Sitz. Keiner möchte ständig an sich herumzupfen. Bei der Auswahl des richtigen Modells kann Steffi Paul helfen. Die Storemanagerin von Hunkemöller in der Eberswalder Rathauspassage ist seit 20 Jahren im Handel tätig. Vor knapp einem Jahr zog das niederländische Damenunterwäschegeschäft, das auch eine Auswahl an Bademode führt, in die Waldstadt und mit ihm wurde es bunt.

Das zeigen allein die Bademodetrends 2018. Muster und Farbe wohin man blickt. Aber zu Retro- und Ethno-Looks kommen viele klassische Designs wie Leopard, Schlange oder Streifen hinzu. „Farben wie Khaki, Rosa oder Bordeaux gehen gut“, sagt Steffi Paul. Türkis oder Rot gehen dagegen nicht so gut. Dauerbrenner bleibt schwarz.

Der klassische Triangel-Bikini, er erfährt auch in diesem Jahr eine Rückkehr. Konkurrenz machen ihm seit ein paar Jahren aber wieder Bikinis ohne Träger (für die streifenfreie Bräune), Badeanzüge oder Monokinis. Letzterer hat ähnlich wenig Stoff wie ein Bikini, Oberteil und Hose sind aber vorn durch raffinierte Schnörkeleien miteinander verbunden. „Hier haben Häkeleien ein Wiedererwachen erfahren“, so Steffi Paul. Bei den Höschen beobachtet die Verkäuferin: sie werden wieder gewagter. Der Slip im Brazil-Stil gibt besonders viel vom Hinterteil frei, das High-Waist-Höschen hat einen besonders hohen Hosenbund.

Steffi Paul merkt aber auch: Die Mode muss zur Frau und ihrer Figur passen. Dass sich die Kundinnen mit so wenig Stoff wohlfühlen, steht im Mittelpunkt. Der String kann gar nicht punkten. Zu freizügig für die Eberswalderinnen, meint Steffi Paul.

Ob bei Hunkemöller oder Kräft&Kräft, Muster sind im Trend. Das Modehaus bietet eine große Auswahl. Designs mit Blättern und Blüten stehen hier im Vordergrund. Dazu kräftige Farben. Immer beliebter werden auch Accessoires wie Tuniken und Strandtücher. Wer nach sportlichen Bikinis und Badeanzügen sucht, wird bei Sport 2000 fündig. Für Männer allerdings ist die Auswahl in Eberswalde eher spärlich.

Das Internet hilft hier mal wieder auf die Sprünge. Gemusterte Badeshorts, die gern auch wieder etwas kürzer sein dürfen, trägt der junge Mann. Für Badende mittleren Alters und darüber funktioniert aber noch immer der knappe Badeslip in eher unaufgeregten Farben wie blau oder schwarz, weiß Antje Teres, Verkäuferin bei Sport 2000. Hier finden sich auch sogenannte Tankinis. Höschen und Oberteil sind getrennt. Das Oberteil reicht aber über den Bauch bis an das Höschen heran. Nichts für Sonnenanbeter, aber Frauen, die es angezogener mögen.

Natürlich handelt die Modebranche schon längst die Bademodetrends des kommenden Jahres: 2019 wird geschnürt, heißt es. Auch Rüschen sollen mit dem Bikini kombiniert werden. Man wird sehen. Das ein oder andere findet sicher auch seinen Weg in Eberswalder Boutiquen.