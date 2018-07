Geteilte Kreisstadt: Saarlandstraße wird ab 10. September voll gesperrt

Verlagerung: Mit mehr Kfz-Verkehr ist nach Vollsperrung der Saarlandstraße in Lehnitz zu rechnen. Radfahrer aus Süd und Lehnitz können die Havel erst am „Blauen Wunder“ queren. © Foto: tiefbau gmbh

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Schon seit einigen Jahren steht sie auf der Prioritätenliste der Bauverwaltung – die marode Dropebrücke. Jetzt wird es ernst. Anfang August beginnen die Vorbereitungen für den Neubau dieser wichtigen Havelquerung. Ab 10. September drohen Oranienburg größere Verkehrsprobleme. Denn dann wird die Saarlandstraße voll gesperrt.

Sie ist in die Jahre gekommen. Höhere Verkehrsbelastungen haben ihr zugesetzt und ihre Tragfähigkeit hat unter den immer schwereren Lastwagen arg gelitten. Die Ergebnisse der vorgeschriebenen Brückenprüfungen seien immer bedenklicher geworden. „Deshalb führt an einem Brückenneubau jetzt kein Weg mehr vorbei“, sagt Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD).

Die jetzige Dropebrücke ist in den Jahren 1986 bis 1989 gebaut und 1990 in Betrieb genommen worden. Ihr Vorgänger-Bauwerk aus dem Jahr 1913 wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs von der SS gesprengt. Rund 45 Jahre gab es an der Stelle, an der sich der Landeigentümer Max Drope für eine erste Havelquerung eingesetzt hatte, nur eine einfache Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer.

Die massiven Pfeiler der jetzigen Dropebrücke sollen erhalten bleiben. Prüfungen hätten ergeben, dass sie auch die neue Brücke verlässlich tragen könnten. Lediglich die Brückenköpfe und die Widerlager müssen ersetzt werden. Gut 53 Meter hat auch das neue Bauwerk die Havel in drei Abschnitten zu überbrücken – einmal zwischen den beiden Ufern und den Brückenpfeilern in der Havel und dann zwischen diesen beiden Pfeilern.

Zwölf vorgespannte Stahlverbundträger, je vier zwischen den drei Stützweiten, stellen die Verbindung zwischen den Widerlagern an den Ufern und jenen auf den Pfeilern her. Sie sind das tragende Grundgerüst für die Überbrückung. Darauf werden anschließend Fertigbauteile montiert, die dann die Grundlage der neuen Brücke bilden. Fachleute sagen, dass diese Arbeiten auch im Winter und bei Frost verrichtet werden können. In einer ähnlichen Bauweise ist vor gut zehn Jahren auch die neue Schlossbrücke errichtet worden. Zum Schluss wird die Asphaltfahrbahn aufgebracht, die auch noch auf dem Abschnitt der Saarlandstraße zwischen Robert-Koch-Straße und Lehnitzstraße fehlt.

Deshalb erfolgen Brückenneu- und Straßenausbau auch in einem Zuge. Die Gesamtkosten liegen bei rund 5,3 Millionen Euro. Zum 31. Juli 2019 soll alles fertig sein und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zwei Bewerbungen habe es auf die Ausschreibung der Bauleistungen gegeben, sagt Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard. Das wirtschaftlichste Angebot sei von der „Arge Dropebrücke“ abgegeben worden. Dahinter verbergen sich die Unternehmen Eurovia VBU und Peter Tief/Hoch. Beide Firmen haben schon mehrfach gemeinsam Straßenbauprojekte in Oranienburg realisiert.