Sonne macht Lust auf Eis

Leckere Abkühlung: Klaus-Dieter Jeschke hat sich am Eisfenster der Villa Rosengarten in der Magistrale ein Softeis in Pfirsich-Vanille gekauft. Heute gibt es eine neue Sorte. Welche es sein wird, verrät Jens Blasche-Gröbe tagesaktuell bei Facebook. © Foto: Sonja Jenning

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Der Hochsommer hat die Oderstadt fest im Griff. Über Sonnenschein und hohe Temperaturen freuen sich vor allem Eisverkäufer, Hoteliers und Freibadbetreiber. Aber auch die Ferienkindern gehören zu den Gewinnern des Sommers.

„Sonne muss sein, damit die Leute Lust auf Eis bekommen“, sagt Jens Blasche-Gröbe von der „Villa Rosengarten“ in der Magistrale. Ihm beschert der Supersommer 2018 derzeit täglich viele Kunden, die am Eisfenster die Qual der Wahl haben. 23 Sorten Kugeleis sowie Softeis aus der Maschine hat er täglich im Angebot. Neu in der Eistheke sind in dieser Saison die Sorten Orange-Zartbitter und Macadamia. „Beides kommt bei den Kunden sehr gut an“, sagt Jens Blasche-Gröbe. Das Geschäft läuft gut, trotz Baustelle vor der Tür, die Ortsfremden den Blick auf das Eisfenster versperrt. „Das schöne Wetter macht das wett, indem die Stammkunden öfter kommen.“ Auch Klaus-Dieter Jeschke lässt sich bei knapp 30.Grad am Vormittag ein Softeis schmecken. „Wirklich lecker“, sagt der Frankfurter.

Auch Helenesee-Betriebsleiter Uwe Grack ist mit der Entwicklung der Tagesgästezahl in diesem Jahr zufrieden. „Wir stehen besser da, als im Vorjahr. Die wenigen verregneten Tage im Juli wurden vom Superwetter im Mai und Juni mehr als ausgeglichen“, sagt er. Aufgrund des Helene Beach Festivals haben Tagesgäste derzeit keinen Zugang zum See. „Wir freuen uns, sie ab 3. August wieder bei uns begrüßen zu können“, sagt Uwe Grack. Auch der Campingplatz entwickle sich sehr gut. „Interessanterweise haben viele Camper ihren Aufenthalt auch bei Regen nicht vorzeitig abgebrochen, sondern haben sogar noch verlängert“, hat er festgestellt. Camping am Helenesee sei ein Bereich, der in Zukunft noch weiter ausgebaut und attraktiver gemacht werden solle. Zielgruppe seien vor allem gesellige Familien, die die Natur fernab der Großstadt erleben wollen.

Die positiven Effekte des Sommers sind auch im City Park Hotel in der Frankfurter Lindenstraße deutlich spürbar. „Die Businessgäste kommen so oder so, die Radfahrer sind dagegen sehr wetterabhängig. Es sollte weder regnen, noch heißer als 35.Grad sein“, sagt Hoteldirektorin Imogen Zimmermann und fügt hinzu: „In dieser Saison sind es besonders viele, die bei uns anhalten.“ Die meisten von ihnen seien auf dem Oder-Neiße-Radweg unterwegs. „Wahrscheinlich hat sich auch herumgesprochen, dass wir über eine E-Bike-Ladestation und einen sicheren Verschlag für die Fahrräder verfügen“, vermutet Imogen Zimmermann. Die meisten Radfahrer verbringen eine Nacht in der Oderstadt und setzen dann ihre Tour fort. Zu ihnen gehören auch Silke und Hartwig Kasten aus Lossatal in Sachsen. Sie fahren von Ueckermünde nach Zittau, in Frankfurt ist für sie Halbzeit. „Am Dienstag sind wir angekommen und haben uns die Stadt angeschaut“, erzählen sie. Vorher waren sie im Oderbruch unterwegs, nächstes Etappenziel ist Neuzelle. „Es ist unsere erste Tour und wir sind begeistert von der Qualität des Radweges. Es ist, als hätte jemand den roten Teppich ausgerollt“, sagen sie und fügen hinzu: „Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Gewinner des Sommers sind aber auch die Frankfurter Kinder, die den Ferienkalender nutzen, den das Amt für Jugend und Soziales bereits zum achten Mal mit dem IB, dem Nordstern, der Sportjugend, der Volkshochschule, der Fanfarengarde, dem CVJM und dem Mikado sowie 23.Akteuren organisiert hat. „Vor allem die Exkursionen werden super angenommen. Wir haben sehr viel positives Feedback von Kindern, Eltern und Großeltern bekommen“, sagt Heike Papendick aus der Stadtverwaltung. Auch in dieser Woche sind alle Veranstaltungen, für die eine Anmeldung notwendig war, ausgebucht. Am Mittwoch war eine Kindergruppe zu Gast bei den „Alchemisten“ in der Löwen-Apotheke. Inhaberin Heike Wegner und PTA Anne Kunze zeigten ihnen nicht nur, was sich in den geheimnisvollen Schubschränken verbirgt, sondern auch, wie bestimmte Wirkstoffe nachgewiesen oder Erkältungssalben hergestellt werden. Drei spannende und abwechslungsreiche Wochen stehen den Ferienkindern aber noch bevor.