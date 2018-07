Fangeinrichtung für 10 000 Volt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ Jörg Kühl) Blitz und Donner gehören zum Sommer wie Hitze und Sonnencreme. Doch auch außerhalb der Gewittersaison nehmen Extremwetterlagen zu. Belastbare Daten gibt es noch nicht, Hauseigentümer gehen mit Blitzschutz dennoch auf Nummer sicher.

Nachdem der Blitz 2015 ein Haus in der Hölderlinstraße in Brand gesteckt hatte, konnte sich René Pötzsch vor Anfragen kaum retten. „Die ganze Gegend wollte einen Blitzschutz“, sagt der Sachverständige für Elektroenergieanlagen. Es sei die Angst, selbst vom Blitz getroffen zu werden, die Menschen dazu bringe, ihr Haus aufzurüsten.

Unbegründet ist sie nicht. Gerade im Sommer sind Wärmegewitter ein häufiges Schauspiel. Dass die Heftigkeit der Wetterlagen auch außerhalb der Gewittersaison zunimmt, bestätigt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Ob es jedoch allgemein zu einer Häufung von Blitzschäden kommt, könne er nicht sagen, da gewitterbedingte Feuerwehreinsätze nicht gesondert erfasst werden.

„Viele bauliche Veränderungen in der Stadt haben damit zu tun, dass ein Blitzeinschlag einen Brand ausgelöst hat“, sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Der Dom wurde mehrfach getroffen: 1576 fing erst der Kirchturm Feuer, später griffen die Flammen auf umstehende Gebäude über. „Am 5. Juni 1783 abends nach 9 Uhr“, schreibt Georg Friedrich Gottlob Goltz in seiner Stadtchronik – da war der Turm schon zweimal wiederaufgebaut worden, „traf ein Wetterstrahl unser Kirchengebäude, ohne jedoch zu zünden.“ Daraufhin wurde ein Blitzableiter installiert – 1752 war dieser vom Amerikaner Benjamin Franklin erfunden worden. Die Blitzschutz-Forschung war damals noch am Anfang: „1821 gab es wieder ein Gewitter“, sagt Guido Strohfeldt, „und hat den 1783 angefertigten Blitzableiter zerschmettert.“ In den 1820er Jahren war der Bullenturm das einzige hohe Gebäude der Stadt, das vor Blitzen nicht geschützt war – ausgerechnet dort, so Strohfeldt, lagerten die Ulanen ihr Schießpulver.

Heute müssen alle öffentlichen Gebäude, auch der Fürstenwalder Dom, Blitzschutz haben. „Das ist Vorschrift“, sagt René Pötzsch. Seit 2016 gilt das auch bei privaten Neubauten für sogenannte Überspannungsschutzableiter. „Sie werden in den Hauptverteiler eingebaut und verhindern, dass elektrische Geräte beschädigt werden.“ Das könne auch passieren, wenn der Blitz einige Kilometer entfernt einschlage. Zwischen 450 und 900 Euro kostet der Einbau.

Äußerer Blitzschutz besteht aus einer Fangeinrichtung, einer Ableitungs- und einer Erdungsanlage, die Schläge mit einer Spannung bis zu 10 000 Volt unschädlich machen kann. Mit 2600 bis 3200 Euro ist er deutlich teurer. „Wenn beim Hausbau mit dem Fundament kein Ringerder eingebaut wurde, können nachträglich Tiefenerder, 20 Millimeter dicke verzinkte Stahlstäbe ins Erdreich gebracht werden“, erklärt Pötzsch.

Blitzschutz fürs eigene Haus – das liege im Ermessen des Eigentümers, sagt Helmut Roschkowski, Vorsitzender der Ortsgruppe Erkner des Eigentümer-Vereins „Haus und Grund“. Zu empfehlen sei Blitzschutz bei Häusern in exponierter Lage. Hauseigentümer sollten auch prüfen, ob Blitzeinschläge bei den Elementarschäden in ihrer Gebäudeversicherung aufgeführt sind. Schäden an elektrischen Geräten wären gegebenenfalls über die Hausratversicherung gedeckt.