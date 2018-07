Eiserne Spitzen gegen heiße Blitze

Jörg Kühl

Beeskow Seitdem die Extremwetterlagen, inklusive der Gewitter, auch in Brandenburg immer häufiger werden, rückt das Thema Blitzschutz in den Fokus. Belastbare Daten über die Folgen der Gewitter sind zwar noch sehr dünn, dennoch gehen viele Hauseigentümer lieber auf Nummer sicher.

Es ist die Angst, selbst vom Blitz getroffen zu werden, die Menschen dazu bringt, ihr Haus aufzurüsten. Unbegründet ist sie nicht, obwohl Einschläge in Wohnhäuser sehr selten sind. Wie sich Beeskows Stadtbrandmeister Alexander Voigt erinnert, ist der letzte Einschlag in ein Einfamilienhaus etwa zehn Jahren her. Damals hatte es ein Grundstück in der Feldstraße getroffen. Im Mai dieses Jahres ist ein Blitz in das Wohngebiet Kolonie in Beeskow eingeschlagen. Dabei hatte eine Hecke Feuer gefangen. Sie musste von Einsatzkräften gelöscht werden. In Friedland ist vor kurzem ein Blitz in ein Waldstück nahe der Voigtsmühle eingeschlagen und hatte vor den Augen dort campierender Urlauber ein Waldstück entzündet.

Heute verfügen alle öffentlichen Gebäude über Blitzschutz – sowohl außen als auch innen. „Das ist Vorschrift“, sagt René Pötzsch, Ingenieur und Sachverständiger für Elektroenergieanlagen in Fürstenwalde. Seit 2016 gilt das auch bei privaten Neubauten für sogenannte Überspannungsschutzableiter. „Sie verhindern, dass elektrische Geräte durch Blitzschlag beschädigt werden.“ Das könne auch passieren, wenn der Blitz einige Kilometer entfernt eine Leitung treffe. Zwischen 450 und 900 Euro kostet der Einbau. Äußerer Blitzschutz besteht aus einer Fangeinrichtung, einer Ableitungs- und einer Erdungsanlage. Mit 2600 bis 3200 Euro ist er deutlich teurer.

Blitzschutz fürs eigene Haus – das liege im Ermessen des Eigentümers, sagt Helmut Roschkowski, Vorsitzender der Ortsgruppe Erkner des Eigentümer-Vereins „Haus und Grund“. Zu empfehlen sei Blitzschutz bei Häusern in exponierter Lage. Hauseigentümer sollten auch prüfen, ob Blitzeinschläge bei den Elementarschäden in ihrer Gebäudeversicherung aufgeführt sind. Schäden an elektrischen Geräten wären gegebenenfalls über die Hausratversicherung gedeckt; auch da sollten Eigentümer das Kleingedruckte in ihrem Vertrag prüfen, sagt Roschkowski.

Im Wettermuseum Lindenberg ist die Entstehung von Gewittern Thema einiger Informationstafeln und Exponate. „Eisteilchen müssen sich mehrmals auf und ab bewegen, damit Ladungstrennung stattfinden kann“, erläutert Meteorologe Bernd Stiller, Vorsitzender des Wettermuseums Lindenberg. Besucher haben die Möglichkeit, Blitze per Berührung einer Plasmascheibe selbst auszulösen.

Dass die Heftigkeit der Wetterlagen, auch die der Gewitter, zunimmt, bestätigt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Ob es jedoch allgemein zu einer Häufung von Blitzschäden kommt, könne er nicht behaupten, da gewitterbedingte Feuerwehreinsätze statistisch nicht gesondert erfasst werden. Die Gebäude der Kreisverwaltung seien nahezu flächendeckend mit Blitzschutzanlagen versorgt.