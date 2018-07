Ebbe: Der niedrige Wasserstand der Oder macht sich auch am Oder-Spree-Kanal – im Abschnitt zwischen Schleuse und Odermündung in Fürstenberg – bemerkbar. Vor wenigen Tagen sah es dort so aus. Aktuell ist das Wasser wieder etwas höher. Allerdings nicht für lange. © Foto: Roland Höritz

Auf Sparflamme: An der Zwillingsschachtschleuse werden beispielsweise für Paddler Sammelschleusungen durchgeführt. Schiffe werden aufgrund der Ebbe in der Oder nicht mehr geschleust. © Foto: Michael Reh

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt. Die Oder hat so wenig Wasser wie schon lange nicht mehr. Unternehmer, die auf die Wasserstraße angewiesen sind, sitzen bereits seit Wochen auf dem Trockenen. Und Besserung ist nicht in Sicht. Auch in der Zwillingsschachtschleuse schaut man mit Argusaugen auf den Fluss.

„Teilweise ist die Fahrrinne nur 50 Zentimeter tief. Da kann man durchlaufen und es wird nicht mal der Schlüpfer nass.“ Elisabeth Kulle mag Sommer, was sie jedoch nicht mag, ist der Wassermangel in der Oder. Die Geschäftsführerin der Tief-, Wasserbau und Schifffahrts GmbH Kulle in Eisenhüttenstadt sitzt derzeit im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trocknen. Totale Ebbe in der Kasse kann durch vorausschauende Planung zum Glück verhindert werden. „Wir können uns mit Bauprojekten über Wasser halten“, sagt sie. Zwei davon gebe es derzeit in Brandenburg. Eine Uferwand wird beispielsweise gebaut. „Und wir halten hier Baugeräte vor.“

Eine neue Situation ist das alles für Elisabeth Kulle und ihre Leute nicht. „Es war schon die vergangenen drei Jahre schlimm. Aber diesmal ist es sehr schlimm.“ Im Vorjahr konnten die Schiffe der Firma erst im November wieder fahren, erinnert sie sich. Und 2018? „Keine Ahnung!“ Hätte die Oder genug Wasser, dann würde Kulle auch jetzt Wasserbausteine zur Instandsetzung der Buhnen ans Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde liefern. „Aber das ist jetzt alles auf Eis gelegt.“ Die Steine würden auch nicht auf der Straße geliefert, weil vor Ort niemand bauen könne. „Da ist jetzt wirklich alles gestoppt“, sagt die junge Frau.

Schaut man sich den Wasserpegel an, so ist festzustellen, dass die Oder in den vergangenen Tagen etwas zugelegt hat. Zeigte das Ratzdorfer Pegelhäuschen vor etwa zwei Wochen noch 155 Zentimeter an, so waren es am Mittwoch 230 Zentimeter. „Da kommt grad eine kleine Welle durch“, weiß Thomas Steller, Schleusenwärter in der Eisenhüttenstädter Zwillingsschachtschleuse. „Aber der Scheitelpunkt müsste erreicht sein.“ Nun wird es wohl wieder bergab gehen. Diese Wasserbewegung ist auch am Oder-Spree-Kanal in Fürstenberg zu sehen, der direkt mit der Oder verbunden ist. Vor einigen Tagen konnte man an bestimmten Stellen fast schon ins Wasserbett laufen, am Mittwoch waren diese Stellen wieder bedeckt.

„Aber der Pegelstand ist für uns gar nicht entscheidend“, betont Schleuser Thomas Steller. „Für uns zählt die Fahrrinnentiefe.“ Aktuelle Angaben dazu gibt es allerdings nicht, weil die Peilboote gar nicht mehr raus können. „Und neulich hat mir jemand erzählt, dass er mit dem Schlauchboot auf der Oder bei Aurith war und Bodenkontakt hatte. Das will schon was heißen.“

Auch für den Schleusenbetrieb ist der Blick auf die Oder entscheidend: Zum einen speist sich der Kanal bei Schleusungen aus dem Grenzfluss. Zum anderen macht es natürlich keinen Sinn, Boote auf die andere andere Seite zu bringen, wo sie eh nicht weit kommen. Aber es finden noch Schleusungen statt – für Paddler zum Beispiel. „Allerdings immer auf eigenen Gefahr“, betont Steller. „Wir weisen jeden darauf hin, wie die Situation ist.“

Momentan herrsche an der Zwillingsschachtschleuse noch kein Wassermangel. Aber schon jetzt werden nur Sammelschleusungen durchgeführt, um Wasser zu sparen. „Da müssen durchaus Wartezeiten in Kauf genommen werden“, sagt der Schleusenwärter. Hält die Trockenheit in Polen und Tschechien an, „könnte es bald knapp werden mit dem Wasser“. Was den Oder-Spree-Kanal angeht, macht sich Steller allerdings noch keine Sorgen. Da sei das Wasser immer etwa zwei Meter tief. Dort können Schiffe und Boote noch fahren.