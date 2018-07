Feldweg in Neu Zittau wird endlich ausgebaut

Kaffee und Apfelschorle für die Bauarbeiter: Beate Gregor spendierte am Dienstag Getränke. © Foto: Joachim Eggers

Erdaushub mit schwerem Gerät: Der Einbau von Abwasserrohren am Feldweg in Neu Zittau wird vorbereitet. © Foto: Joachim Eggers

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Durchkommen ist momentan nicht so leicht. Der Feldweg in Neu Zittau, der von der Spreebordstraße abzweigt, ist eine Folge von Sandhügeln. Die Anwohnerstraße wird ausgebaut; damit entspricht die Gemeinde dem Wunsch vieler Anlieger. Spätestens im Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein, die mit etwa 220 000 Euro veranschlagt ist.

Errichtet wird eine 4,20 Meter breite Mischverkehrsfläche, ähnlich wie auf der anderen Seite der Spreebordstraße im Ablageweg. Einen Gehweg gibt es nicht. Die etwa 300 Meter lange Ausbaustrecke bekommt am Ende einen Wendehammer, die Ausfahrt in Richtung Schulgelände wird abgepollert, sagt Planer Eckhard Wolff, der am Dienstag auch auf der Baustelle war. Damit wird verhindert, dass der Feldweg Durchgangsstraße wird; das befürchteten manche Anwohner.

Im Zentrum steht am Dienstag ein kleiner Stichweg, der ungefähr auf der Hälfte der Ausbaustrecke im rechten Winkel vom Feldweg abzweigt. Vier Grundstücke liegen daran. Die Bauarbeiter einer Firma aus Wildau, die als Subunternehmer der Straßenbaufirma für die Verlegung der Abwasserleitungen zuständig sind, treiben ihre Erdrakete vom Kreuzungspunkt aus in Richtung auf das kleine Straßenstück, das eine Sackgasse ist.

Wie Anwohner Klaus Maulbrich berichtet, hätten sich die Anlieger und der Eigentümer des Straßengrundstücks gerade darauf geeinigt, dass die Abwasserleitungen in dem 30 oder 40 Meter langen Stich verlegt werden können. Vermittelt hat Amtsdirektor Joachim Schröder, der nach eigener Auskunft formal gar nichts damit zu tun hatte. „Ich habe nur versucht zu helfen.“ Dass der Straßenstich bei einer Versteigerung in private Hand gelangt ist, ärgert Maulbrich, die Gemeinde hatte aber laut Schröder kein Vorkaufsrecht. Sie erhalte aber Kenntnis davon, dass da etwas versteigert wird. „Da hat keiner hingeguckt, dass die Fläche dieser Stich ist.“

Der Ausbau des Hauptwegs hat sich lange verzögert, weil einige Grundstückseigentümer ihre Flächen nicht hergeben wollten. Das Problem hat das Amt mittlerweile gelöst, sagt Schröder, einige Streifen wurden angekauft. Überbaut werden nur gewidmete Flächen. Die Grundstückseigentümer werden am Ende zu den üblichen Ausbau-Beiträgen herangezogen – je nach Größe ihres Flurstücks um die 3000 Euro.(je)