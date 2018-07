Tief durchatmen im Stettiner Wald

emw

Groß Pinnow Der Landhof Arche in Groß Pinnow wird im Sommer für Ferienlager genutzt. Seit 15 Jahren sind regelmäßig Mädchen und Jungen auf Einladung der evangelischen Kirche Penkun zu Gast. Seit zehn Jahren gehören auch polnische Kinder dazu. „Diesmal handelt sich sogar um eine trinationale Kinderfreizeit“, erzählt Betreuerin Diana Weber stolz. Denn erstmals sind russische Mädchen und Jungen aus der Partnergemeinde Oblast Kaliningrad dabei. Sie entdecken die Freizeitmöglichkeiten des Landhofes Arche und die Schönheiten der Uckermark. Die Kinder toben im erfrischenden Nass des Swimmingpools, spielen Tischtennis oder genießen das Träumen im Landhof-Schatten.

„Unser Thema, mit dem wir uns in dieser Woche beschäftigen, lautet ,Schöpfung, Natur, Baum und Umwelt’. Die Kinder arbeiten einzelne Projektpunkte ab und sind mit großer innerlicher Freude dabei,“ erzählt Projektleiter Pastor Bernd Riedel.Die Gruppe war in Penkun und Sommersdorf und hat eine Floßfahrt gemacht. „Außerdem haben die Kinder und Jugendlichen das Schloss und die Kirche besichtigt“, sagt Diana Weber.

Bei einem Ausflug nach Stettin in die Buchheide haben sich die Mädchen und Jungen einen Eindruck von einem offenbar verwunschenen Wald verschafft und dessen Kühle genossen. Am heutigen Freitag steht eine Fahrt ins Tal der Liebe auf dem Programm. Viele Teilnehmer sind schon jetzt traurig, dass die Zeit am Sonntag vorbei ist.