Absage an weitere Ortsteile

Auszählung: Im Konferenzsaal des Rathauses wurde am Mittwoch die Erhebung ausgewertet. Insgesamt hatten die Einwohner dabei drei Fragen zu beantworten. Die Mehrheit lehnte weitere Ortsteile in der Stadt ab. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Die Einwohner wurden gefragt und sie haben sich entschieden: In Werneuchen soll es keine weiteren Ortsteile geben. Die Entscheidung liegt nun bei der Stadtverordnetenversammlung.

Es ist Mittwochmorgen, Punkt 9 Uhr. Bürgermeister Burkhard Horn löst das Siegel des Kastens, anschließend werden die Fragebögen auf den großen Tisch im Konferenzsaal des Rathauses. „Das ist doch eine ganze Menge“, entfährt es Michael Pflug. Der Werneuchener will, neben Mitarbeitern der Verwaltung und den Stadtverordneten Jeannine Dunkel und Angelika Adam, bei der Auswertung der Bürgerbefragung dabei sein – und helfen. „Ich bin gespannt auf das Ergebnis“, sagt Karl Lehmann. Er ist ein klarer Befürworter eines Ortsteils in der Kernstadt Werneuchen. Die Gremien seien an vielen späteren Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung beteiligt. Die Meinung der Einwohner in der „alten“ Stadt Werneuchen würde bisher nicht genügend berücksichtigt, findet Lehmann.

Die Klimaanlage surrt, es ist angenehm kühl im Saal. Für hitzige Diskussionen sorgen unterdessen die Fragen. Die seien nicht konkret genug formuliert, kritisiert Jeannine Dunkel. Zahlreiche Werneuchener hätten die Fragen anscheinend nicht richtig verstanden und dann widersprüchliche Antworten gegeben. „Die Fragen haben wir in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen“, entgegnet Bürgermeister Horn.

Am frühen Nachmittag steht das Ergebnis fest. Insgesamt konnten 7558 Werneuchener ab 16 Jahre an der Bürgerbefragung teilnehmen. 1710 taten dies, was einer Beteiligung von 22,6 Prozent entspricht. „Damit ist das Quorum von 25 Prozent nicht erreicht“, stellt der Rathauschef fest. Auf die Frage „Wünschen Sie die Bildung von zwei Ortsteilen in der Kernstadt Werneuchen (einen Ortsbeirat für Amselhain, Altstadt, Stienitzaue und Rudolfshöhe sowie einen für Werneuchen/Ost?“ antworteten 807 mit Nein und 471 mit Ja. Für die Bildung eines Ortsteils in der Kernstadt Werneuchen (Amselhain, Altstadt, Rudolfshöhe, Stienitzaue und Werneuchen/Ost) sprachen sich 350 Männer und Frauen aus. 543 lehnten dies ab. Deutlich war auch das Ergebnis für einen Ortsteil in Werneuchen/Ost. Ein derartiges Gremium befürworteten 140 Einwohner, 545 waren dagegen. Bei der dritten Frage – sie lautete: Wünschen Sie keine Bildung von weiteren Ortsteilen?“ – war das Ergebnis 680 Ja- zu 343 Nein-Stimmen.

„Für mich steht damit fest, dass die Mehrheit der Werneuchener keine neuen Ortsbeiräte möchte“, sagte Bürgermeister Horn der Märkischen Oderzeitung. An dem Ergebnis hätte sich nach seiner Auffassung auch nichts geändert, wenn das Qorum erreicht worden wäre. „Für die Verwaltung sehe ich keinen Handlungsauftrag“, so der Linken-Politiker. Sollte die Stadtverordnetenversammlung dies anders sehen, müsse sie entsprechende Entscheidungen treffen.

Die Bürgerbefragung war im April dieses Jahres beschlossen worden. Die Fraktion WIW/WpS hatte damals einen entsprechenden Antrag eingebracht. Das Ziel müsse die Stärkung der demokratischen Rechte der Einwohner sein, sagte Sebastian Gellert. Bisher hätten lediglich die kleineren Ortschaften im Stadtgebiet diesen Status. Gellert verwies in diesem Zusammenhang auf die Beispiele Panketal, Wandlitz und Ahrensfelde. Dort würden auch die größten Orte wie Zepernick, Ahrensfelde und Wandlitz den Ortsteil-Status besitzen. Andere Stadtverordnete wie Alexander Horn warnten vor Überschneidungen von Zuständigkeiten und längeren Bearbeitungszeiten wegen zusätzlicher Sitzungen.

Als „Entscheidungshilfe“ entschied man sich im Frühjahr, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Ortsteile und damit Ortsbeiräte wären für die Kernstadt Werneuchen und das Siedlungsgebiet Werneuchen/Ost möglich, hieß es damals.