32 Grad – ab ins Wasser!

Auf dem Haussee: Ole und Theo haben es gut. Zu Hause in Flemsdorf haben die beiden das Wasser direkt vor der Tür und können, wann immer sie Lust und Laune haben, baden gehen oder mit dem Surfbrett in See stechen. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt ächzt unter Affenhitze. Am Mittwoch war in Schwedt der bisher heißeste Tag des Jahres. Das Thermometer zeigte 32 Grad im Schatten und bis zu 40 Grad in der Sonne. Wer konnte, blieb im Schatten oder rettete sich ans oder ins Wasser.

Die Luft flirrte förmlich über allen Asphaltpisten, so sehr hatten sie sich unter der glühenden Sonne aufgeheizt. Wer jetzt draußen zu arbeiten hat, der konnte einem nur leid tun. Auf der großen Freifläche am Sportplatz Heinrichslust kämpften Polier Thomas Kaulisch und Baggerfahrer Maik Sella von der Firma Schmitt Sportstättenbau mit der stehenden Hitze über dem Platz. „Wir trinken jetzt gut vier Liter Wasser“, sagte der Polier, während sie den Schotter für den Kunstrasenplatz planierten.

Die 25 000-Einwohner-Stadt wirkt in den Sommerferien ja ohnehin immer etwas menschenleer, aber am Mittwoch wirkte sie wie ausgestorben. Wer konnte, blieb zu Hause oder unter schattigen Bäumen in seinem Garten. Badewannen, Duschen und Pools wurden reichlich genutzt, was Jens Arnold am steigenden Wasserverbrauch ablesen konnte: „Wir haben am Tag im Durchschnitt so 4500 Kubikmeter Wasserverbrauch. An solchen Hitzetagen wie heute steigt der Verbrauch in Schwedt um 1000 Kubikmeter und in Angermünde um 500 Kubikmeter an“, sagt der Verbandsvorsteher des Wasserversorgers Zowa. Und das, obwohl sicher nicht wenige Schwedter und Uckermärker gerade im Urlaub sind.

Die wenigen Plätze in der Stadt, die mit kühlendem Nass gesegnet sind, also Brunnen wie im Stadtpark, Wasserspiele wie am Kirchplatz in der Vierradener Straße oder der Wasserspielplatz an der Uferpromenade, waren zumindest von Kindern heimgesucht. An der Schöpfwerkbrücke sprangen ein paar Jugendliche ins Wasser des Kanals. Und auch jene Schwedter, die schon immer ins Wasser der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße gestiegen sind, um sich abzukühlen, taten das auch heute. Naturfreund Olaf Rochlitz zum Beispiel: „Ist zwar nicht das sauberste Wasser, wenn gerade einige Schiffe vorbei fuhren, aber angenehm kühl ist es für einen Moment“, erzählt der Rentner, der es von seinem Haus am Schwedter Ortseingang nur ein paar Meter zum Kanal hat.

Etwas schöner haben es da die Flemsdorfer, die einen Badesee vor der Nase haben. Die Ferienkinder Ole und Theo vergnügten sich den ganzen Tag auf dem Wasser des Haussees. In Schwedt kamen einige Großeltern mit ihren Enkelkindern tagsüber ins Schwimmbad Aquarium. „Bis zum Mittag zählten wir 300 Besucher, die meisten nutzen die Wasserbecken draußen und die Liegestühle und Sonnenschirme“, erklärte Leiter Gunnar Pertermann von den Technischen Werken.

Ins Asklepios Klinikum Schwedt kamen am Mittwoch zehn Patienten mit Schwindel, Atemproblemen und Dehydrierungserscheinungen. Bei der Hitze, die auch heute anhalten soll, riet Chefarzt Prof. Dr. med. Guido Matschuck: „Nicht direkt in die Sonne, den Kopf mit einer Bedeckung schützen, kühl, aber nicht eiskalt trinken und gern einen Liter mehr als sonst, aber auf keinen Fall Sport bei diesem Wetter!“