Schwitzen, schleppen, trinken

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Sommerhoch kurbelt in Eisenhüttenstadt den Verkauf von Getränken an. Während der Großhandel offensichtlich noch keine Engpässe hat, könnten die Kisten mit Wasser, Bier und Brause bei den kleinen Getränkehändlern hin und wieder knapp werden. „Das ist eigentlich jeden Sommer so“, sagt Stefan Reschke, der in der Gubener Straße Getränke verkauft. „Manche Sachen sind schlicht nicht lieferbar. Einige Biersorten werden derzeit gar nicht abgefüllt. Und auch bei Brause und Wasser ist die Auswahl eingeschränkt.“

Am meisten eingebongt werden bei ihm und seinen Mitarbeitern derzeit Wasser- und Bierkästen. „Und wenn es so warm ist wie gerade, dann kaufen die Leute eben nicht nur einen Kasten, sondern gleich zwei.“ Gut für die Kasse. Doch Stefan Reschke sagt: „Viele Menschen sind ja auch im Urlaub.“ Die würden als Kunden also wegfallen. Aber die, die da sind, die seien durstig. Auch Unternehmen und Behörden bestellen derzeit größere Chargen bei ihm. „Hitzeschutzgetränke für die Mitarbeiter“ werde da meist als Begründung angegeben.

Im Marktkauf Eisenhüttenstadt seien keine Engpässe im Getränkemarkt abzusehen, sagt Margit Paulenz, die Marktleiterin. „Wirklich nicht.“ Täglich werden ihr zufolge Getränke angeliefert. „Die Mengen variieren.“

Getränke für ihre Mitarbeiter bestellen, das muss Heike Herrmann vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue in Eisenhüttenstadt nicht. Dort stehen Wasserspender, die direkt aus den Trinkwasserleitungen gespeist werden. „Die haben wir in allen unseren Betriebsstätten“, sagt die Geschäftsführerin. Dort können die Mitarbeiter dann wählen, ob sie pures gekühltes Leitungswasser möchten oder lieber ein Glas mit leichtem oder etwas stärkerem Sprudel. Angenommen wird das gern. „Ich selbst bin heute sechs Mal dort vorbeigegangen“, verrät sie. Wenn es so warm ist, trinke man eben mehr. Genau das raten Experten auch. Etwa 2,5 Liter Flüssigkeit werden empfohlen. Auf jeden Fall zu jeder Mahlzeit ein kleines Glas – möglichst nicht zu kalt.