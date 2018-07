Auf Wasserwegen zum Heiligen Hain der Semnonen?

René Wernitz

Havelland (MOZ) Irgendwo im Havelland befindet sich vielleicht noch eine Waldlichtung, in der ein mächtiger Gott einst lebte. Nicht aus Sagen und Legenden weiß man um den Glauben an die Existenz dieses Ortes, sondern aus der Geschichtsschreibung. Der Römer Tacitus berichtete vor etwa 19 Jahrhunderten in seinem Buch „Germania“ von einem Heiligen Hain (eine Lichtung im Wald), der sich im Stammesgebiet der germanischen Semnonen befunden haben soll. Nur wo genau, das ist bis heute ein Rätsel geblieben.

Geschichtsfreunde haben diesbezüglich schon einige Überlegungen angestellt. In einem Punkt sind sich beispielsweise der Rathenower Rudolf Guthjahr (1904-1988), der Brandenburger Otto Tschirch (1858-1941) und der Berliner Johannes Schultze (1881-1976) praktisch einig: Der Hain soll sich im Havelland befunden haben. Doch haben die drei völlig andere Stellen der Region dafür ins Spiel gebracht. Guthjahr ging vom Krämer Forst (Ländchen Glien) im Norden aus, Tschirch vom Marienberg im südlich gelegenen Brandenburg an der Havel und Schultze vom mittig gelegenen und Zootzen genannten Wald bei Friesack.

Bei den Semnonen handelt es sich um einen elbgermanischen Stamm, der zum Stammesverbund der Sueben zählte. Diese mächtige Gruppierung wird allgemein zwischen Ostsee und Mittelgebirgen lokalisiert. Tacitus zählte auch die Langobarden, Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu den Sueben. In seinem Beitrag in der Rathenower BRAWO-Ausgabe vom 15. Juli („Funde aus germanischer Zeit“) schrieb der Westhavelländer Dietmar Schröder vorsichtig: „Nachrichten über germanische Stämme und deren Siedlungen, im Zuge militärischer Anstrengungen des Imperium Romanum unter Kaiser Augustus (Herrschaftszeit: 27 vor Christus bis 14 nach Christus), das Reichsgebiet bis an die Elbe auszudehnen, lassen zu diesem Zeitpunkt eine Lokalisierung des germanischen Stammes der Semnonen im Havelland erlauben.“ Ferner berichtete Schröder: „Für das Jahr 5 n.Chr. ist die erstmalige Erwähnung der Semnonen bezeugt. Nach einem Bericht des Velleius Paterculus (Hist. Rom. 2, 106) wird beschrieben, dass der Elbstrom am Gebiet der Hermunduren und Semnonen vorbei fließt. Weiteren schriftlichen Quellen nach, so in einem Bericht von C. Ptolemaios (Geographica 2, 11) aus der Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus, wird direkt auf das Stammesgebiet südlich der Angeln und Langobarden sowie östlich der Elbe bis hin zum Fluss Syebus hingewiesen. (...) Mit Syebus ist mit aller Wahrscheinlichkeit die Havel-Spreelinie gemeint, somit umreißt Ptolemaios hiermit auch das Havelland.“

Auf einer Germanien-Karte, die der Belgier Peter Kaerius (1570-1630) angefertigt hatte und die wohl auf Angaben aus der „Geographica“ des Ptolemaios basiert, bilden die Spree sowie Mittlere und Untere Havel einen „Suebos fluvius“ genannten Fluss. Die Oberhavel ist indes nicht verzeichnet. Der Stammesname Semnonen wurde von Kaerius südlich des Winkels notiert, den Albis fluvius und Suebos fluvius bilden (heute Elb-Havel-Winkel). Sowohl dort als auch östlich der Unteren Havel erstreckte sich wohl ein ausgedehntes Waldgebiet. Womöglich so groß, dass es für die Karte von Bedeutung war.

Im 1995 erschienenen Fachbuch „Brandenburgische Geschichte“ von Ingo Materna und Wolfgang Ribbe heißt es über den Stamm: „Aus der schriftlichen Überlieferung wird deutlich, dass die Semnonen die führende Stellung innerhalb der suebischen Stämme besaßen, da sich im Gebiet der Semnonen ein zentrales Heiligtum, der sog. Fesselhain, befand, von dem Tacitus berichtet, dass sich zu bestimmter Zeit sämtliche Stämme desselben Geblüts, durch Abgesandte vertreten, in einem Haine treffen.“ In dem Zusammenhang wird von den Autoren auf die Ansicht der Historikerin Rosemarie Seyer verwiesen, die in den Semnonen den Kernstamm der Sueben sah, von dem aus sich die anderen Stämme abspalteten. Seyer meinte gar, dass die Semnonen ursprünglich auch den Suebennamen trugen.

An dieser Stelle eins und eins ganz unwissenschaftlich zusammenaddiert, legt das einen Zusammenhang zwischen den Semnonen/Sueben und dem Suebos fluvius auf der Karte bzw. dem Syebus des Ptolemaios nahe. So beschreibt der Flussname möglicher Weise das Siedlungsgebiet der Semnonen, obgleich der Suebos fluvius als Verlängerung der Spree dargestellt wird und die Oberhavel einfach ausgespart bleibt. Vielleicht ein Fehler des Kartographen Peter Kaerius, resultierend aus nicht wirklich konkreten Angaben des Ptolemaios zum Verlauf des Flusses!

Tacitus hatte über den Stamm wörtlich geschrieben: „Als die Ältesten und Edelsten unter den Sueben bezeichnen sie die Semnonen. Eine Bestätigung ihres hohen Alters bietet ein religiöser Brauch: Zu einer festgesetzten Zeit kommen in einem Wald, heilig durch Weihung der Väter und Ehrfurcht heischendes Alter, alle Völkerschaften desselben Blutes durch Gesandtschaften zusammen, opfern im Namen der Gesamtheit einen Menschen und begehen dann die schauervolle Feierlichkeit eines barbarischen Gottesdienstes. (...) Dieser ganze fromme Wahn deutet dahin, dass hier die Wiege des Volkes, hier der alles beherrschende Gott sei, alles andere ihm untertan und dienstbar. Weiteres Ansehen verleiht den Semnonen ihre äußere Lage: hundert Gaue bewohnen sie, und ihre große Volkszahl bewirkt, dass sie sich als Haupt der Sueben ansehen.“ Die Übersetzung aus dem Lateinischen ist auf www.gottwein.de zu finden.

Altvordere der Heimatgeschichtsforschung haben nun drei Vermutungen zu Orten überliefert, die für sie am ehesten in Frage kommen für eine geheiligte Lichtung im Wald. Vielleicht aber bietet die notwendige Infrastruktur der ersten Jahrhunderte nach Christus ein paar neue Denkanstöße. Denn wenn es sich um ein Zentralheiligtum für Gesandtschaften aller Stämme zwischen Ostsee und den Mittelgebirgen handeln soll, dann dürfte der Heilige Hain freilich so verkehrsgünstig gelegen haben, dass er von allen Abgesandten tatsächlich zum vereinbarten Termin erreicht werden konnte.

Wie sich das Wege- bzw. Pfadenetz gestaltet haben könnte, lässt sich praktisch nicht rekonstruieren. Wie man aber der Bodendenkmalliste für das Havelland (www.bldam-brandenburg.de) entnehmen kann, fanden sich in etwa fünf Dutzend Orten des Landkreises Spuren aus der Epoche der „römischen Kaiserzeit“, die sozusagen auch für die Zeiten der germanischen Semnonen steht.

Teils sind es dort Gräberfelder, teils Siedlungen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Römische Münzen, die im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt werden, fanden sich übrigens in Vieritz, Buschow, Groß Behnitz, Paaren, Rathenow, Wustermark, Pausin und Dallgow. Auch das spricht für eine damals schon recht gleichmäßige Besiedlung der Region. Die älteste Münze, gefunden in Rathenow, stammt aus Regierungszeiten von Kaiser Augustus, der zur Zeitenwende, also bei Christi Geburt herrschte. Die jüngste Münze, in Wustermark gefunden, wurde in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus geprägt.

Doch wie gelangte man seinerzeit von A nach B in einer Gegend, die längst noch nicht trockengelegt und gezähmt war wie heute? Wegebeziehungen zwischen benachbarten Orten sollte man wohl als damals existierend annehmen dürfen. Doch ob schon Pfade von der Ostseeküste und aus Richtung Mittelgebirgen ins Havelland getrampelt waren, ist eher nicht zu vermuten. Eher, dass die suebischen Kultreisenden den Weg zum Heiligen Hain der Semnonen zu einem großen Teil auf dem Wasser zurück legten.

Wenn dem wirklich so gewesen war, sollte man fortan recherchieren, wo es womöglich einen Zusammenfluss gab - wie den zwischen Albis fluvius und Suebus fluvius. Die Landkarte des Peter Kaerius lässt kaum Rückschlüsse darauf zu, ob in germanischen Zeiten der Zusammenfluss wie heute hinter Havelberg oder wie vor Jahrtausenden weit vor Milow erfolgte.

Der Rathenower Hobbyhistoriker Wolfram Bleis geht davon aus, dass die Elbe vor 1.000 Jahren noch im heutigen Havelflussbett an Rathenow vorbei floss. Er studierte dafür u.a. historische Angaben über den Elbelauf. In den Jahrtausenden vor Christus, anhand der Ablagerungen des für die Elbe typischen Schlicks (Auelehm) wissen die Experten genau wo, floss Elbewasser sogar durch die Pritzerber Laake, zunächst aus Richtung Döberitz/Gapel in Richtung Mützlitz und Nennhausen und weiter auch in die Niederung des späteren Havelländischen Großen Hauptkanals.

Der Verlauf des Kanals, und davon ist auszugehen, entspricht dem eines kleinen Flüsschens, das es vor dem vor 300 Jahren beginnenden Kanalbau noch gab und das von Osten her die Region durchfloss bis zum Witzker bzw. Hohennauener-Ferchesarer See, mit Anschluss an die Untere Havel. Ab Nauen ist von einem Rhin die Rede, östlich Nauens von der Muhre, mit Anschluss an die Oberhavel. Demnach könnte sich zu Zeiten der Semnonen und Sueben eine verkehrstechnische Mitte genau im heutigen Amt Nennhausen befunden haben. Was aber längst noch nicht die Beantwortung der Frage ermöglicht, ob sich dort auch der Heilige Hain befand.