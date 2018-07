Am Ende schafft es SV Pinnow doch

Jürgen Kern

Schwedt (MOZ) Nach seinem Abstieg 2016 aus der Fußball-Landesklasse war es dem SV Pinnow nicht gelungen, den sofortigen Wiederaufstieg zu erreichen. Nach zwei Spielzeiten in der Dähn-Liga Uckermark hat es nun aber geklappt. Die Mannschaft von Trainer David Schrödter bereitet sich gerade auf die neue Aufgabe vor.

Im Zweikampf mit Eintracht Göritz hatte der SVP 2015/16 den Kürzeren gezogen. Bereits am vorletzten Spieltag stand Göritz als Meister und Aufsteiger fest. Was für eine Duplizität der Ereignisse – denn auch in der Saison 2017/18 stand Pinnow um diese Zeit als Erster fest.

Aber was war das für eine verrückte Saison. Der SV Pinnow hatte sich in einem spannenden Dreikampf gegen den VfL Vierraden und SV Boitzenburg verdient durchgesetzt. Dabei hatte es zu Beginn der Spielzeit eine ganze Schar von Favoriten neben diesem Trio gegeben: der KSV Gollmitz und der Heinersdorfer SV zählten dazu. Ende September mit dem 6. Spieltag hatte dieses Quintett den Rest der Liga in Grund und Boden gespielt. Ausgerechnet Pinnow büßte den ersten Boden unter den Spitzenmannschaften ein. Die spielstarken Neulinge Fortuna Schmölln und Blücher Schenkenberg trotzdem dem Titelaspiranten jeweils ein Unentschieden ab. Auch die neue Spielgemeinschaft Parmen/Fürstenwerder gehörte mit ihrem Remis gegen Vierraden und weiteren guten Resultaten zu den Gewinnern der ersten Spieltage.

Bis Ende September gab es schon die ersten Spitzentreffen. Pinnow war klarer 4:1-Auswärtssieger im Duell mit dem VfL und Boitzenburg holte sich die Punkte in Heinersdorf ab. Unter den Spitzenteams hatte sich damit Boitzenburg mit sechs Siegen aus sechs Spielen klar an die Spitze gesetzt. Pinnows Bilanz dagegen nur durchschnittlich – elf Punkte aus fünf Spielen.

Boitzenburgs Dominanz erhielt am 21.Oktober mit der 1:4-Niederlage gegen Pinnow einen ersten Dämpfer. Am 13. Spieltag hatten es die Mannen von David Schrödter erstmals geschafft. Mit dem 3:0 gegen Haßleben lösten sie den Tabellenführer Gollmitz ab. Gollmitz und alle anderen Meisterkandidaten hatten dabei schon von den sechs Punkten Abzug wegen fehlender Schiedsrichter profitiert. Mit diesem Handicap mussten die Boitzenburger bis zum Schluss leben.

Nicht einmal der inoffizielle Herbstmeister konnte gefeiert werden, denn schon Ende Oktober fiel das erste Spiel in der Dähn-Liga aus. Den schlechten Witterungsbedingungen fielen in der Folge so viele Spiele wie noch nie zum Opfer. Ein Glück, dass es die Feiertage gibt. Allein zu Pfingsten wurden 12 Spiele nachgeholt und Ostern waren es sechs. Aber so konnte sich im Frühling der SV Pinnow endlich Herbstmeister nennen. Der Höhepunkt der Ausfälle wurde ohne Zweifel am 10. März verzeichnet, als nur ein Spiel in die Wertung kam.

Vor Beginn der Rückrunde am 24. Februar sah das Tabellenbild so aus: Erster: SV Pinnow, dann Gollmitz und dann Vierraden. Von Boitzenburg war eigentlich nichts mehr zu sehen. In 14 Spielen 24 Punkte, damit war er weg vom Fenster – dachte jeder. Nur die Boitzenburger nicht. Mit einer fantastischen Rückrunde dominierten sie die Liga: Zwölf Siege, keine Niederlage bei 60:16 Toren. Dass es dennoch am Ende nicht reichte, lag in der dramatischen Schlussphase begründet. Ein Herzschlagfinale, in dem sowohl Pinnow als auch Vierraden und Boitzenburg Titelchancen hatten. Gollmitz war schon nach den ersten Spielen der Rückrunde chancenlos. Niederlagen gegen Vierraden und Schmölln und ein Remis mit Haßleben besiegelten das Aus. In der Endphase war das Trio also unter sich. Am 28. Spieltag leistete sich Vierraden eine 1:3-Heimniederlage gegen den Ortsrivalen HSV, während Pinnow Haßleben souverän mit 6:1 besiegte, Boitzenburg war spielfrei. Pinnow führte mit 62 Punkten vor den punktgleichen Verfolgern mit 60 Zählern. Nun konnte es der SVP nur noch aus eigener Kraft schaffen. Am vorletzten Spieltag nach Ende der Partie Boitzenburg gegen Vierraden standen beide nach dem 1:1 mit leeren Händen da. Das 7:0 der Pinnower gegen Gollmitz hatte den Vorjahreszweiten vorzeitig zum Meister gemacht.

Wie steht es nun um die Qualität des neuen Titelträgers? Trotz des Abzugs von sechs Punkten gegen die Boitzenburger ist Pinnow verdienter Meister geworden. Beeindruckend, wie die Schützlinge von Trainer Schrödter die kleinen Rückschläge zu Beginn jeder Halbserie überwanden. Unbeirrt überzeugten sie mit Hilfe ihrer kontinuierlichen Trainingsarbeit. Die Integration der jungen Spieler wie Niklas Zehrt und Benjamin Kempin, und nicht zu vergessen des neuen Torjägers Kristof Konitzer, war von besonderer Wichtigkeit. Pinnow ist so eine der jüngsten, wenn nicht sogar die jüngste Vertretung der Liga. Der VfL geht einen ähnlichen Weg, hat durch Fritz Kipping und Dennis Zabel spielerische Qualität gewonnen. Über Boitzenburgs Qualität ist hier mit Recht viel Lobendes gesagt worden. Die Routiniers Marcin Markiewicz, David Schimmelpfenning, Christian und Matthias Bock bilden das Korsett – dennoch wird man auf Dauer nicht umhinkommen, das Team zu verjüngen. Wie sehr eine Blutauffrischung in der Kreisoberliga gefragt ist, zeigt auch die Liste der Torjäger. Unter den ersten Acht ist mit Konitzer nur ein junger Spieler.

City ist zu Recht abgestiegen. Aber auch Criewen muss sich um seine Zukunft sorgen, wenn die Aufsteiger LSV Zichow und SV Lübbenow so einschlagen wie Schmölln und Schenkenberg.