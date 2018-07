„Fusion wäre ein logischer Schritt“

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Neue Spieler, neuer Torwart und ein großer Wunsch – der FSV Bernau hat aufgerüstet für die nächste Saison in der Fußball-Brandenburgliga. Als Ziel rief Präsident Mark-André Krüger den Aufstieg in die Oberliga aus.sprach mit ihm über den Weg dorthin.

Herr Krüger, über welche Ihrer Neuverpflichtungen freuen Sie sich am meisten?

Danny Kempter als neuer Torwart ist natürlich ein Ausrufezeichen. Aber auch die Spieler Philipp Pönisch von TuS Sachsenhausen und Alexander Schadow von Germania Schöneiche werden uns mit ihrer Erfahrung weiterhelfen. Das sind die, von denen die jungen Spieler viel lernen können. Aber ich freue mich auch über die jungen Perspektivspieler. Jetzt basteln wir noch an einem Hochkaräter für das Mittelfeld. Ich denke, da werden wir spätestens in zwei Wochen mehr sagen können. Thorsten Wiese wird künftig unser Torwart-Trainer. Er kommt von Sparta Lichtenberg.

Der Aufstieg in die Oberliga ist das Ziel?

Wir wollen natürlich da oben mitmischen und ja – die Oberliga ist perspektivisch unser Ziel.

Gibt es auch Dinge, die nicht so toll laufen?

Es gibt Entwicklungen in dem anderen Bernauer Verein, die nicht gerade förderlich für die Fußballvisionen der Stadt Bernau sind.

Wie meinen Sie das?

Ich meine konkret die Zusammenarbeit mit Einheit Bernau. Ich hatte mit dem ehemaligen Vorsitzenden Reinhardt Marquardt ein sehr gutes Gespräche über die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich geführt. Das wurde jetzt gestoppt durch die offensichtliche Abneigung des neuen Vorsitzenden Olaf Skotnik gegen uns. Das bedauern wir sehr. Und nicht nur wir, sondern ich denke auch die Sponsoren und die Stadt, die sich eine engere Zusammenarbeit der Vereine gewünscht hatten. Die Sponsoren müssen sich derzeit zerreißen. Das ist für die auch nicht toll. Von der Seite höre ich immer wieder: Warum tut ihr euch nicht zusammen und macht was Großes draus? In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass insbesondere die jeweiligen sportlichen Leiter sehr fair miteinander umgehen, wenn es um etwaige Spielerwechsel in den ersten Männermannschaften geht.

Sprechen Sie damit jetzt langfristig von einer Fusion beider Vereine?

Das wäre wohl ein logischer Schritt. Ich denke, wir sollten im Sinne der Sponsoren und des Nachwuchses insgesamt die Kräfte bündeln und dann gemeinsam ein konkurrenzfähiges Team schaffen, um eben auch höher zu spielen. Das hätte ich früher nie so gesehen, aber jetzt ist das mein Wunsch und ein Schritt, den man anstreben sollte.

Bei einer Fusion läuft aber ein Verein Gefahr, „geschluckt“ zu werden von dem anderen und seine Identität zu verlieren. Können Sie diese Sorge nicht verstehen?

Nein. Damals, als Preussen Eberswalde mit dem Wunsch nach einer Fusion an uns herangetreten ist, hat man schon gesehen, dass eine Fusion auf Augenhöhe grundsätzlich möglich ist. Aber das Problem liegt ja schon daran, dass ich die Befindlichkeiten von Einheit-Seite gar nicht kenne, weil niemand mehr über das Thema reden will, seit der Türöffner in Form von Herrn Marquardt weg ist. Einheit klagt immer über seine schlechten Bedingungen, die sie ja auch wirklich haben. Aber auf den Ausweg gehen sie dann nicht ein.

Der da wäre?

Wir haben drei große Plätze und sehr gute Bedingungen. Bei einer langfristigen Zusammenarbeit könnte man das gemeinsam nutzen.

Wieder zurück zum FSV. Noch vor drei Jahren hatte der Verein in jeder Altersklasse im Jugend-Fußball ein Team, das in der höchsten Klasse im Land spielte. Davon ist man inzwischen weit entfernt. Warum?

Das ist genau wieder so ein Thema, das für eine Fusion spricht. Wir haben nicht genug Jugendspieler – genau wie viele andere Vereine und auch Einheit in einigen Altersklassen. Richtig, von unserem eigentlichen Ziel sind wir meilenweit entfernt. Wir haben da gründlich Federn gelassen und eine Fusion wäre daher sinnvoll.

Was wollen Sie gegen den Nachwuchsschwund tun?

Wir haben einen Förderverein Nachwuchs gegründet. Die Mitglieder haben zum Beispiel ein tolles Sommerfest auf die Beine gestellt, das gezeigt hat, was auch ein kleines Team von sechs Leuten erreichen kann. Wir bieten derzeit wieder unsere Sommercamps an, laden regelmäßig zu Elternversammlungen ein und werden Fanartikel wie Schals, Mützen und Sticker verteilen. Wenn die Kids das in der Schule tragen, werden andere Kinder aufmerksam.

Wann startet der FSV in die Saison?

Wir feiern am 16. August Saisoneröffnung, mit der ersten und zweiten Mannschaft sowie den Jugendteams. Dazu sind alle Vereinsmitglieder eingeladen. Und dann freuen wir uns auf eine tolle Saison mit spannenden Derbys, die ja übrigens in der letzten Saison alle erfreulich fair abliefen.