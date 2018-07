Preussen noch eine Nummer zu groß

Ulrich Gelmroth

Eberswalde (MOZ) In einem abwechslungsreichen Vorbereitungsspiel am Dienstag im Westendstadion behielt Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde gegen den Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiß Ahrensfelde mit 4:2 Toren die Oberhand. Dabei bestimmten die Preussen-Elf von Trainer Obrad Marjanovic circa 75 Minuten das Geschehen, um dann in der Schlussphase doch noch etwas in Bedrängnis zu kommen.

Für beide Teams war es bereits das dritte Testspiel innerhalb von fünf Tagen. In ihrem dritten Vorbereitungsspiel nutzten beide Seiten die Gelegenheit, personell und taktisch etwas auszuprobieren. Bei den Eberswaldern betraf es besonders die Abwehr. Im Mittelfeld kam erstmals wieder Rückkehrer Steven Zimmermann zum Einsatz. „Wir wollten heute mal taktisch was Neues ausprobieren“, bekannte Ahrensfelde-Trainer Sven Orbanke nach dem Spiel. Doch es habe gegen die spielstarken Eberswalder nicht so funktioniert. „In der zweiten Halbzeit ging es wesentlich besser, weitere Treffer wären nach dem Doppelpack von Steven Knörnschild drin gewesen“, zeigten sich Orbanke und Trainer Jürgen Beyer insgesamt zufrieden mit dem Auftritt ihrer Elf.

Das Spiel selbst sah schnell den Brandenburgligisten in Front. Ein schnelles Umkehrspiel nutzte Preussen zum Konter. Alexander Kaatz konnte den einschussbereiten Lars Schöffel nur unfair ausbremsen. Elfmeter. Den verwandelte Arafa El-Moghrabi sicher zur 1:0-Führung (8.).

Trotz des Rückstandes spielte Grün-Weiss munter weiter mit, hatte zeitweise mehr Ballbesitz. Die besseren Chancen boten sich jedoch den Eberswaldern. Ein herrlicher Spielzug über Stürmer Chinonso Okoro landete bei Moris Fikic. Der überraschte Abwehr und Keeper mit einem Schlenzer zum 2:0 (28.). Grün-Weiss blieb weiter im Vorwärtsgang, jedoch war am Preussen-Sechzehner zu oft Endstadion. Stattdessen erhöhte Stürmer Chinonso Okoro gar auf 3:0 (45.).

Die Gäste wechselten gleich sechsmal aus, gingen taktisch neu ausgerichtet die zweite Halbzeit an. Der vierte Treffer (52./4:0), wieder von Neuzugang Moris Fikic erzielt, entschied die Partie. Preussen agierte danach etwas verhaltener. Es wurde aber noch spannend. Vladimir Pestov läutete mit seinem Torschuss nach einer Stunde die stärkste Phase der Gäste ein. Es dauerte jedoch bis zur 76. Minute, ehe der erste Grün-Weiß-Treffer (76./4:1) gelang. Einwechsler Steven Knörnschild schlug gleich zweimal zu, brachte seine Elf auf 2:4 (79.) heran. Bei beiden Gegentreffern sah die umgestellte Defensive der Heimelf nicht sehr souverän aus. Der Landesliga-Aufsteiger erspielte sich noch einige Topchancen, war dem Anschlusstreffer nahe. Es blieb beim standesgemäßen 4:2-Endstand für den Brandenburgligisten.

„Das Spiel war sehr informativ. Eine richtig gute Trainingseinheit“, brachte es Trainer Marjanovic vor dem testspielfreien Wochenende aus Gastgebersicht auf den Punkt.

Für Grün-Weiss Ahrensfelde steht am Sonnabend in Berlin beim Berlinligisten Eintracht Mahlsdorf (15 Uhr) das nächste Vorbereitungsspiel an. Wieder ein hochkarätiger, spielstarker Testpartner für den Landesliga-Neuling.