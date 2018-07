Vorsicht, die Füchse kommen!

Edgar Nemschok

(MOZ) Am Sonnabend wird die neu gebaute Mehrzweck-Halle in Strausberg einen ersten sportlichen Höhepunkt erleben. Kein Geringerer als der Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat sich zu einem Benefizspiel gegen Handballer der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf angesagt.

Sportlich gesehen ist das natürlich ein ungleiches Duell: Bundesliga-Handballer und Profis spielen gegen Handballer aus der Verbandsliga Süd, also gegen Amateure.

Beide Mannschaften befinden sich derzeit in der Vorbereitung auf die neue Saison. „Also rein aus Spaß wird keiner spielen. Seit Anfang Juli sind unsere Männer voll im Training“, sagt der Vorsitzende der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, Jens Berthold. Er berichtet weiter, dass auch OSG-Trainer Florian Deja das Treffen als Testspiel für die kommende Saison sehr ernst nehmen wird. „Ja, klar, wir haben viel vor, denn wir streben den Aufstieg in die Brandenburgliga an. Nach der erneuten Fusion der TSG und der OSG ist es auch ein erster Höhepunkt für diese neu gebildete Mannschaft“, freut sich Berthold auf den Sonnabend. Die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf spielt zum Saisonauftakt der Verbandsliga am 8. September beim HV in Luckenwalde.

Doch auch bei den Gegnern aus Berlin wird dieser Termin durchaus ernst genommen. Auch sie stecken mitten in der Vorbereitung und werden voll bei der Sache sein. Nach einem Spiel am Freitag in Neuruppin und dem Match in Strausberg geht für die Berliner dann die Testspielserie in Potsdam weiter, wo der dortige VfL und die japanische Nationalmannschaft warten (3. August). Fest steht, dass der Bundesligist auch mit fast allen Stars nach Strausberg kommt. Die Saison bei den Füchsen beginnt am 18. August. Sie spielen dann in der ersten Runde des DHB-Pokals beim Oranienburger HC. Auftakt in der Bundesliga ist am 23. August. Die Füchse spielen gegen Frisch Auf Göppingen.

Wie kam es eigentlich dazu, dass die Füchse nach Strausberg kommen? Antwort gibt Anke Rother. Sie ist die Vorsitzende des Strausberger Vereins Familienglück. „Ich habe einfach einmal in der Geschäftsstelle der Füchse angerufen und tatsächlich eine Zusage bekommen. Und auch mit der OSG habe ich schnell einen Partner gefunden.“ Und so wurde ein Organisationskomitee mit Mike Schieferdecker vom OSG-Hauptsponsor sonnenschutz.de, Torsten Marquardt, Sportlicher Leiter der OSG, und Jens Berthold gebildet. Schnell war man sich einig, aus diesem Spiel auch ein Benefiz-Spiel zu machen. „Wir haben vor, die Einnahmen dieses Tages dann dem Verein Familienglück Strausberg zu übergeben“, sagt Torsten Marquardt.

Der Verein um Anke Rother und Birgit Bärmann hilft in Not geratenen Familien. „Wir wollen für unseren Verein einen Bus bzw. ein Auto beschaffen, auf dem Wünsche von Kindern aus diesen Familien sichtbar gemacht werden“, erklärt Anke Rother.

„Organisiert ist ein tolles Rahmenprogramm für das Handballspiel, denn eigentlich steht über dem gesamten Tag Sport- und Familienfest. Es gibt zum Beispiel eine große Tombola, Bier aus der Brauerei Altlandsberg, Sommergetränke der Cocktailbar Caliente aus Strausberg und Jump 3000 ist mit dabei“, freut sich Anke Rother.

Die Füchse selber haben ihr Eintreffen für 15.30 Uhr geplant. Dann wird es eine Autogrammstunde mit Präsentation der Mannschaft geben. Das Spiel wird um 17 Uhr angepfiffen. Für Fans, die noch keine Karten haben, ist durchaus Eile geboten. 230 Tickets sind bereits im Vorverkauf über den Tisch gegangen. Die Mehrzweck-Halle Strausberg, die am Sonnabend dann kurzzeitig zur „sonnenschutz.de-Arena“ wird, kann 400 Besuchern Platz bieten.

Wer Karten für das Spiel OSG gegen die Füchse bestellen möchte: Telefon 01732314160