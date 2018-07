Erstes Spiel, erster Sieg für Concordia

Edgar Nemschok

Buckow/Waldsieversdorf (MOZ) Zu einem ersten Test hatte der Aufsteiger in die Fußball-Landesklasse Ost, FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, eingeladen. Die Fußballer von Trainer Dennis Schulz befinden sich schon seit einigen Wochen wieder voll im Trainingsmodus und spielten gegen die SG Borussia Fürstenwalde. Concordia gewann mit 7:1 (2:0).

„Ja, wir trainieren schon eine Weile. Wie in der Saison zuvor, wollen wir auch in diesem Jahr nichts dem Zufall überlassen“, sagt Dennis Schulz. Auch, dass vor dem Spiel bereits eine 30-minütige zusätzliche Trainingseinheit angesetzt war, gehört dazu und passt zur Aussage des Trainers. Schulz konnte seinen Neuzugang Matti Stamnitz einsetzen. Stamnitz wechselte aus Frankfurt nach Buckow/Waldsieversdorf. Dafür verzichtete Schulz zunächst auf Stammkräfte wie Sirko Neumann, Tobias Lindner, Jakob und Benjamin Zwerschke, Stephan Ilausky sowie Bartosz Barandowski.

„Wir haben einen breiten Kader und zahlreiche Talente in unseren Reihen und jeder kämpft um einen Stammplatz. Mit diesem ersten Spiel ist der sportliche Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft eröffnet“, erklärte auch Danny Knofe, Teammanager der Mannschaft.

Jonas Ehm, der nach einer einjährigen Verletzungspause endlich wieder spielen kann, Tobias Opitz und Christopher Fehrmann gehörten zu den Aktivposten im Concordia-Spiel. Und vor allem wenn sie schnell spielten, wurde es für die Gäste von der Spree auch brandgefährlich. Fehrmann konnte mit zwei Treffern an seinem Geburtstag gleich mehrfach jubeln. Auch ein weiteres großes Talent, Justin Wieher, hatte Grund zur Freude. Er schoss sein erstes Tor im Team der 1. Männermannschaft.

Obwohl sich die Borussia aus Fürstenwalde (Kreisklasse Mitte) durchaus als bissiger Gegner erwies, gewann Concordia am Ende deutlich mit 7:1. Die Torfolge: 1:0 durch Nico Schulz (9.), 2:0 Jonas Ehm (14.), 3:0 Pawel Wojtalak (62.), 4:0 Jonas Ehm (67.), 5:0 Christopher Fehrmann (71.), 5:1 Saud Almossa Alreda (79.), 6:1 Justin Wieher (80.), 7:1 Christopher Fehrmann (85.).

Am Freitag spielt Concordia dann gegen den Aufsteiger in die Brandenburgliga, SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Das Spiel findet in Waldsieversdorf statt und beginnt um 20 Uhr. „Die Partie am Freitagabend wird natürlich einen ganz anderen Charakter haben“, sagt Concordia-Vorstandsvorsitzender Christian Hiob.