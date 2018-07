Gold auf der Bahn im Kampfsprint

Kerstin Bechly

Dudenhofen (MOZ) Auch wenn sich nicht alle Erwartungen erfüllten, so sind die Bahnradfahrer der Jugend U 17 und Junioren U 19 aus Frankfurt und Strausberg doch mit einer Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille von den Deutschen Meisterschaften zurückgekehrt.

Nach zwei vierten Plätzen im 500 Meter Zeitfahren und Sprint fliegend der Jugend-Klasse schlug für Alexander Bahyrycz vom Frankfurter Radsportclub 90 im Keirin die große Stunde. Nachdem der Cottbuser Sportschüler sowohl in der 1. Runde als auch im Halbfinale seine Qualitäten im Kampfsprint – über die erste Hälfte des Rennens fährt der Aktive hinter einem Schrittmacher her – als jeweils Schnellster bewiesen hatte, holte sich Alexander im Finale den Titel als Deutscher Meister. Mit der Brandenburger Junioren-Mannschaft gewann der Bahnspezialist dann Bronze im Mannschaftssprint vor der Sachsen-Auswahl. „Alexander hatte immer eine sehr gute Grundschnelligkeit. Es war der richtige Weg, dass wir ihn vor zwei Jahren in Cottbus für die Sprinter gesichtet haben. Er hat eine große Zukunft vor sich“, bescheinigt FRC-Geschäftsführer Dan Radtke dem 16-Jährigen.

Mit Mike Thiede brachte ein weiterer FRC-Fahrer und Cottbusser Sportschüler eine Medaille aus Hessen mit. Der 18-Jährige fuhr im Junior-Team Brandenburg mit dem Strausberger Hannes Wilksch und dem Storkower Theo Zetzsche (beide RC Luckau) sowie Roger-Rüdiger Bohla (RSC Cottbus) in der Mannschaftsverfolgung zu Silber. Sie unterlagen im Finale der Thüringen-Auswahl.

Zwei weitere Silberne gehen auf das Konto der Jugend-Sportschüler am Frankfurter Standort. Große Erwartungen ruhten auf Roman Duckert (FRC). Seine beste Einzelleistung wurde mit dem Deutschen Vize-Meistertitel im Punktefahren zum Abschluss der Titelkämpfe belohnt. 22 Punkte sammelte er in fünf von sechs Wertungen, so viele wie kein anderer Konkurrent. Der Müllroser unterstrich damit seinen sehr guten Überblick über die Renngestaltung. Allerdings konnte er den Rundengewinn von Marco Brenner (RSG Ansbach), einem der besten deutschen Jugendfahrer, nicht verhindern. Der machte mit 20 Punkten auf einen Schlag zu den bisherigen fünf seinen Sieg perfekt. Duckert musste Silber akzeptieren. „Roman war trotzdem der Beste, das war schon eine saustarke Leistung“, honoriert sein Trainer Jan Schur. Er hatte alle seine vier Jungs im Finale sehen wollen. Doch dies schaffte nur noch Malte Maschke (FRC/12.), dem es nicht gelungen war, in der entscheidenden Phase das Rennen zu Gunsten von Duckert zu gestalten. „Auch David Eppert und Lu Morten Eckert fehlten dazu“, so Schur.

Die zweite Silbermedaille haben in der 3000-m-Mannschaftsverfolgung der weiblichen Jugend die Frankfurter Sportschülerinnen Gina Haberecht (1. RSC Strausberg) und Linda Paduch (FRC) sowie die Cottbuserinnen Selma Lantzsch (RSV Einheit Lübben) und Lisa Marie Masnik (RK Endspurt Cottbus) erkämpft. „Das war wirklich eine Überraschung und überragend“, staunte Frankfurts Mädchen-Trainer Ingo Messerschmidt. „Wir hatten auf das kleine Finale gehofft, das ergab der Vergleich aus den Sichtungsrennen. Aber dann waren wir in der Qualifikation knapp zwei Zehntelsekunden schneller als die sonst ganz starken Berliner.“ Im großen Finale setzte sich zwar der Bayern-Vierer deutlich durch, aber den Brandenburgerinnen gelang mit 3:52,092 min noch eine Teambestzeit.

In den Einzelstarts hätten die Frankfurterinnen ihre Vorleistungen bestätigt, so Messerschmidt. Für die besten Ergebnisse sorgten jeweils mit Platz 7 Linda im 500-m-Zeitfahren sowie sie und Gina im Madison.

Für sein Jugend-Quartett schätzte Schur ein: „Je länger die Meisterschaften dauerten, desto besser lief es für uns“. In der 2000-m-Einerverfolgung hatte er von den Vorleistungen her Roman Duckert auf den Plätzen 2 bis 4 gesehen. Am Ende fehlten dem 16-Jährigen dafür zweieinhalb Sekunden, wurde er Neunter. „Ich hatte Roman schneller eingeschätzt, aber letztlich habe ich ihn nicht zum richtigen Zeitpunkt fit bekommen“, bleibt der Trainer selbstkritisch. Maschke, Eppert und Eckert platzierten sich im zweiten Drittel.

In der Mannschaftsverfolgung lag der Brandenburg-Vierer mit Duckert, Eppert (1. RSC Strausberg) und Maschke sowie Kieron Steinmann vom RSC Cottbus nach dem ersten Drittel auf Medaillenkurs. Doch Maschke hatte sich während seiner Führung verausgabt. „Die Rennen sind sehr schnell und kleine Ungereimtheiten rächen sich sofort“, so Schur über Platz 6 des Vierers. Vom Pech verfolgt waren Duckert und Eppert im Madison-Finale. Nach etwa einem Viertel der 80 Runden stürzte der Strausberger. Mit Hilfe seines Trainers und in Anerkennung von Duckerts Einsatz rappelte er sich trotz Rippenprellungen und starken Abschürfungen innerhalb des Zeitlimits von vier Runden wieder auf. Platz 5 und nur vier Punkte weniger als die Dritten lassen ahnen, was ohne Sturz möglich gewesen wäre.