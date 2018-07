Zum Küchendienst eingeteilt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Kinder hüten, Senioren betreuen, Gartenarbeit, kochen statt scheinbar endloser Debatten. Der Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke (SPD) ist im Sommerpraktikum. Es ist bereits sein vierter Einsatz an der Basis unter dem Motto „Raus aus dem Anzug, ran an die Bouletten“.

Der Bundestag pausiert. Den eigenen Urlaub hat Stefan Zierke noch vor sich. Zeit, die er für Mini-Praktika nutzt. Heute schnuppert der Uckermärker in die Arbeit des „Exil“, der Kinder- und Jugendeinrichtung in Eisenspalterei, rein. Dort findet gerade ein Mädchen-Workshop im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ statt. Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wegen der rein weiblichen Besetzung also tabu für Stefan Zierke. Weshalb Kai Jahns, Koordinator für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit in Eberswalde, dem Politprofi faktisch einen Platz am Herd zuweist. Mittagessen kochen für die Mädels.

Zunächst jedoch heißt es Gemüse schnippeln. Eine gewohnte „Übung“ für den Familienvater. „Das mache ich zuhause auch“, lässt Zierke wissen. Ein Teil der Familie ernähre sich vegetarisch. Deshalb komme viel Gemüse auf den Tisch. Im „Exil“ hat sich Köchin Veronica Marin aus Rumänien heute für Ratatouille entschieden. Also sind Zucchini zu schälen und Paprika zu säubern.

Anliegen des Sommerpraktikums sei es, die Lebensrealität mal aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen, erklärt Zierke beim Putzen. Wenn der Geschäftsführer bei einem Betriebsrundgang Erläuterungen gebe, sei der Eindruck doch ein anderer. Von den alltäglichen Sorgen und Nöten, davon erfahre man eher etwas unmittelbar an der Basis. Bei den Einsätzen ginge es also nicht in erster Linie um Hilfe für die Unternehmen oder Einrichtungen, sondern um praktisches Erleben, um Gespräche bei der Arbeit auf Augenhöhe, um die „kleinen Geschichten“. Die Betriebe werden im Team ausgesucht. Die Auswahl, so Zierke, soll einerseits die Vielfalt des Lebens widerspiegeln. Andererseits gebe es schon den Schwerpunkt Soziales. Immerhin ist der Uckermärker seit einigen Monaten parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium bei Franziska Giffey. „Ich war dieser Tage beispielsweise im Sozialkaufhaus Schwedt und gestern in einer Kita in Tantow im Einsatz.“

Nach seinen ungewöhnlichsten Stationen befragt, nennt der SPD-Mann zwei Einsatzorte und Jobs. Zum einen den des Schleusenwärters am Finowkanal. „Das muss gleich im ersten Jahr gewesen sein“, glaubt sich der 47-Jährige zu erinnern. Und bekräftigt nach den gescheiterten Verhandlungen zur Schleusenübernahme prompt seine Forderung: „Der Bund muss endlich seiner Verantwortung nachkommen. Er kann sie nicht einfach wegdrücken.“ Das dafür nötige Geld sei da. „Und in anderen Teilen der Republik geht es ja auch.“ Zum anderen den Einsatz als Pflegekraft bei einem ambulanten Dienst. „Morgens kurz nach vier ging es schon los, die Hausbesuchs-Tour“, weiß Zierke noch genau und zollt der Arbeit der Pflegekräfte höchsten Respekt. Nicht nur wegen der Arbeitszeit, sondern auch wegen des Zeitdrucks, unter dem die Mitarbeiter stehen. Insulinspritzen, Verbände wechseln, Tabletten stellen, alles minutiös getaktet.

Etwas Zeitdruck hat Zierke auch im „Exil“. Schließlich soll das Mittagessen pünktlich auf dem Tisch stehen. Zwischendurch müssen die Kollegen noch einkaufen fahren. Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit Kai Jahns. Das „Exil“, so erfährt der Bundestagsabgeordnete, gebe es in der Form seit 2000. 2008 konnte der gleichnamige Verein das Grundstück kaufen. Die Stadt fördere die Einrichtung mit einem sogenannten institutionellen Zuschuss. Heißt: Jedes Jahr gibt die Kommune die feste Summe von 5000 Euro. Das sei „ganz ordentlich“. Man komme klar. Denn darüber hinaus bemühe sich der Träger um Projektförderungen, also Zuwendungen für konkrete Maßnahmen. Ein Problem benennt Kai Jahns allerdings sehr deutlich: „Es gibt keine Hortplätze in Eberswalde.“ Gemeint sind freie Hortplätze. „Es geht hier um gelingende Bildungskarrieren“, betont Jahns mit Blick auf die Flüchtlingskinder.

„Raus aus dem Anzug, ran an die Bouletten“ heißt es für Zierke am Donnerstag und Freitag noch einmal, wenn er im Marie-Jonas-Stift Eberswalde sowie auf einer Sozialstation in Prenzlau mit anpackt. Damit endet dann das Praktikum 2018. Anfang September startet die parlamentarische Arbeit wieder – mit der Klausurtagung der Fraktion und mit der Haushaltsdebatte.