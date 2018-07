Eine 70-Kilometer-Tour wartet

Carola Voigt

Schönow (MOZ) Am 12. August finden die 17. Offenen Uckermärkischen Meisterschaften im Radsport im nördlichen Brandenburg statt. Der Schönower SV lädt traditionell dazu ein. In diese Meisterschaft ist auch wieder ein Wertungslauf für den MOL-Cup integriert. Das SSV-Veranstaltungsteam heißt alle ambitionierten Radsportler zu diesem Jedermann-Radrennen durch einen Teil der Uckermark herzlich willkommen.

Der Rundkurs hat eine Streckenlänge von etwa 70 Kilometer. Gut 200 Pedalritter werden erneut erwartet. Die Mindestdurchschnittsgeschwindigkeit für alle Teilnehmer beträgt25 km/h. Hinter dem letzten, im Feld befindlichen Fahrer, wird ein offizielles Schlussfahrzeug fahren, welches das Radrennen begleitet. Die Teilnehmer, die die geforderte Durchschnittsgeschwindigkeit nicht einhalten, werden nach Maßgabe des Veranstalters und durch Schiedsrichter des BDR aus dem Rennen genommen. Dies geschieht durch Überholen des Schlussfahrzeuges. Alle Fahrer hinter diesem Wagen sind nicht mehr im Wettbewerb und haben die Regeln des öffentlichen Straßenverkehrs zu befolgen.

Die Streckensicherung wird durch Polizeikräfte an allen Kreuzungen übernommen. Weiterhin befinden sich vor dem Hauptfeld und im Feld jeweils ein Fahrzeug der Polizei sowie das der Schiedsrichter des BDR und ein Sicherungsfahrzeug des Veranstalters. Grundsätzlich besteht Helmpflicht. Das Mindestalter zur Teilnahme ist 17 Jahre. Minderjährige dürfen mit Einverständniserklärung der Eltern fahren. Die Zeitnahme erfolgt mittels Transponder. Pokale schreibt der Schönower SV für die Plätze 1 bis 3 in jeder Altersklasse aus. Auch Sonderwertungen (z.B. ältester Fahrer, bester Uckermärker,) könnte es geben. Darüber berät der Veranstalter noch. Nachmeldungen sind am Renntag von 8 bis 9.30 Uhr bei Zahlung einer Zusatzgebühr von zehn Euro möglich. (cv)

Online-Anmeldungen im Internet bis 9. August unter www.schoenower-sv. oder www.molcup.de