Viel gelobte Friedländer Premiere

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Die Ausrichter vom SSV Rot-Weiß Friedland haben ein positives Fazit der Deutschen Meisterschaften im Billard-Kegeln gezogen. Und die Gastgeber bekamen von den Teilnehmern ebenso wie von den Verantwortlichen des Verbandes viel Lob.

Die Mehrzweckhalle an der Grundschule Friedland ist längst wieder ausgeräumt, das Festzelt seit Dienstag abgebaut. Dennoch beschäftigen sich die Ausrichter der deutschen Meisterschaften im Billard-Kegeln vom SSV Rot-Weiß noch mit ihrer Meisterschaftspremiere. „Wir sind zufrieden, dass wir nach den großen Anstrengungen in der Vorbereitung alles gut über die Bühne gebracht haben. Allen Helfern und Unterstützern gehört unser Dank ebenso wie den angereisten Spielern von der Altersklasse 13 bis hin zu den Senioren 60 plus, die prima Leistungen gezeigt und für Spannung gesorgt haben“, sagt Karsten Radlow, Vize-Präsident Sport des Billardkegelverbandes (BKV) und Mitorganisator von Rot-Weiß Friedland.

Zugleich freue sich der Verein über die „sehr positive Resonanz, die wir von allen Seiten bekommen haben“. Auch Peter Hesse, Meisterschaftsbeauftragter des BKV, lobte die Veranstaltung insgesamt sowie den reibungslosen Schiedsrichtereinsatz. „Das ist nicht einfach, genügend Kampfrichter zu bekommen, da haben viele Vereine mitgeholfen und Schiedsrichter-Obmann Christian Panzer eine prima Arbeit geleistet.“

Neben der Organisation fand auch die technische Ausstattung der Titelkämpfe großen Anklang. „Wir haben diesmal statt nur einen zwei Tische im Live-Stream in sehr guter Qualität gehabt. Diese Premiere haben auf der Internetseite ständig 30 bis 35 Zuschauer verfolgt“, erzählt Radlow.

So haben sich für die Ausrichter die unzähligen Stunden der ehrenamtlichen Arbeit in der Vorbereitung und bei den vom 14. bis 22. Juli andauernden Meisterschaften gelohnt. „Das stimmt, zumal viele Sachen zu erledigen sind, die die Leute gar nicht sehen, um einen solchen Wettbewerb zu organisieren. Da hat uns die Stadt Friedland große Unterstützung zukommen lassen. Bürgermeister Thomas Hähle war als Schirmherr sehr präsent, hat sich selbst viele Wettkämpfe angeschaut“, sagt Radlow im Namen der Turnierleitung, zu der auch Peer Zimmermann als Sektionsleiter Billard des Vereins gehörte.

Und die sportlichen Leistungen standen auf einem hohem Niveau. So haben der neue Deutsche Meister Robert Lehmann (Lok Guben/1212 Points) und Vize Andreas Kühn (SV Neu Zauche/1200) nach den viermal 100 Stoß und einem Herzschlagfinale einen Gesamtdurchschnitt von 300 und darüber gespielt. „Das ist eine außerordentliche Leistung“, weiß Radlow. Zudem verbesserte Maika Schuster-Daniel vom BSV Tschernitz, die sich zum 14. Mal den Titel holte, ihre Rekorde in der Gesamtwertung (1106) und über zweimal 100 Stoß (534).

„Einfach klasse“, findet Radlow, der dank eines Ausrichterstartplatzes bei den Herren mitspielen durfte und mit 1042 Zählern im Feld der 26 Teilnehmer Platz 22 belegte. „Ich habe mein Ziel erreicht, nicht Letzter zu werden. Aber erst im letzten Durchgang hatte ich den Kopf richtig frei und mit 309 Punkten einen versöhnlichen Abschluss.“ Dabei ging es in der am Sonntag mit 200 Zuschauern voll besetzten Halle sehr stimmungsvoll zu.

Die nächsten deutschen Meisterschaft finden 2019 vom 15. bis 23. Juni in Bad Freienwalde statt und werden vom Falkenberger SV organisiert.