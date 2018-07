Abhilfe durch Hinweisschilder?

Anett Zimmermann

Oderaue (MOZ) Helga Scholz, Ortsvorsteherin von Mädewitz, und Marianne Krüger, Gemeindevertreterin aus dem Ortsteil, machen sich schon lange für einen Radweg bis nach Altreetz stark. Letztere fragte am Montagabend in der Gemeindevertreterversammlung im Bürgerhaus Neureetz auch nach dem Geschwindigkeitsmessgerät, das das Amt Barnim-Oderbruch angeschafft hat. „Wann wird es bei uns mal aufgestellt“, wollte sie wissen und verwies auf eine bisher unbeantwortet gebliebene Anfrage bei der Amtsverwaltung.

Sylvia Borkert, Hauptamtsleiterin und Kämmerin, konnte dazu keine Auskunft geben. Im Protokoll vermerkt wurde unterdessen Marianne Krügers neuerliche Bitte um einen Termin vor Ort. Informiert und diskutiert wurde in der Sitzung auch über eine Stellungnahme des Straßenverkehrsamtes zur Aufstellung eines Gefahrenzeichens Fußgänger. Aus dessen Sicht sind die Voraussetzungen für die Anordnung dieses Verkehrszeichens in Altmädewitz nicht gegeben. Sollten die Seitenstreifen der Landesstraße 28 für Fußgänger nicht zumutbar sein, so müsse sich die Gemeinde beziehungsweise die Amtsverwaltung an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg als Baulastträger wenden, so die Kreisbehörde. Zugleich wies sie darauf hin, dass nichtamtliche Hinweisschilder auf Fußgänger beziehungsweise Kinder möglich seien. „Die gibt es bei uns am Neubau und die bringen schon etwas“, erklärte Doris Wegner, Ortsvorsteherin von Neurüdnitz und Gemeindevertreterin. Bürgermeister Bodo Schröder, auch Ortsvorsteher von Neureetz, appellierte an die Bürger: „Es sind doch meist unsere eigenen Leute, die zu schnell durch die Dörfer fahren.“

Um den Verkehr und die Geschwindigkeiten ging es später auch noch einmal in der Einwohnerfragestunde. So brachte ein Bewohner aus Neuküstrinchen Teileinziehungen oder Tempo-30-Zonen als mögliche Instrumente ins Spiel. Erschütterungen durch schwer und teils sogar falsch beladene Lkw seien wie kleine Erdbeben in den Häusern zu spüren, hieß es. Mehrfach kam zudem der Hinweis, dass der Straßenuntergrund nicht für die heutige Beanspruchung gemacht sei.