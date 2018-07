Mario Merkel

Frankfurt (Oder) Mit über 3000 natürlichen Seen ist Brandenburg das seenreichste deutsche Bundesland. Aber wie sieht eigentlich das Leben unter der Wasseroberfläche aus? Unsere Sommerserie lüftet einige Geheimnisse. Teil 5: die Nachtaktiven.

Wenn die Sonne am Horizont verschwindet und mit der einsetzenden Dämmerung die Dunkelheit über das Licht obsiegt, verlassen die Nachtaktiven ihre Höhlen und Verstecke und betreten die Bühne der heimischen Unterwasserwelt. Nachttauchgänge in Brandenburger Gewässern sind ein besonderes Erlebnis. Das Treiben und Schwärmen nimmt mit Einsetzen der Dunkelheit ein jähes Ende. Die Stille der Unterwasserwelt erfährt eine neue Dimension. Die tagaktiven Fische kommen zur Ruhe und entwickeln ihre eigene Strategie, die Nacht zu überleben.

Auf dem Boden ruhend, in kleinen Verstecken kauernd und im dichten Grün verschwunden, versuchen Plötze & Co. die feinen Sinnesorgane der nachtaktiven Jäger zu überlisten. Wer sich bewegt, hat verloren. Kein einfaches Unterfangen, wenn man bedenkt, dass sich die Supernase unter den hungrigen Räubern befindet. Dem wohl bekanntesten Nachtaktiven, dem Europäischen Aal (Anguilla anguilla), wird nachgesagt, er könne einen gelösten Zuckerwürfel im Bodensee riechen. Wahrlich unvorstellbar. Neben ausgezeichnetem Geruchssinn verfügen die Jäger über einen hochentwickelten Ferntastsinn. Geringste Druckänderungen registrieren feinste Sinnesorgane unter der Haut. Die Dunkelheit ist ihr Element.

Das Beobachten der jagenden Aale in ihrem natürlichen Habitat, wenn sie mit schlängelnder Bewegung den Boden scannen und auf ihre Beute treffen, ist faszinierend. Die Unterwasserbegegnungen mit dem schlangenartigen Fisch werden allerdings seltener. Der Wanderfisch Aal lebt in unseren Gewässern, zieht jedoch mit geschlechtsreifem Alter über die Flüsse, den Nordatlantik in die Sargassosee zur Fortpflanzung. Die Fischlarve entwickelt sich zum Glasaal und steigt nach drei Jahren als Steigaal die Flüsse hinauf zu ihren Süßwasserlebensräumen.

Barrieren, Bollwerke und Verschmutzungen setzen dem Aal zu und machen ein erfolgreiches Wandern unmöglich. Die Population in den Brandenburger Gewässern wird durch Besatzaale aus Wildfängen von Glasaalen im Atlantik gesichert. Das Futter- und Nahrungsangebot in den Seen lässt den Fisch zu einem Spitz- oder Breitkopfaal auswachsen. Als Räucheraal oder „Aal grün“ wird er von Feinschmeckern sehr geschätzt.

Der schlangenartige Körper zeichnet auch einen weiteren Nachtaktiven heimischer Gewässer aus. Das marmorierte, goldgelbe Schuppenkleid ist eine Augenweide, die Bartel am Kinn das Erkennungszeichen. Die Quappe (Lota lota), auch Aalrutte oder Trüsche genannt, lebt als einziger Vertreter der Dorsche im Süßwasser.

Dieser Fisch liebt das kalte Wasser und ist daher in den tieferen Schichten der Seen und Flüsse unterhalb der Sprungschicht anzutreffen. Auch die Quappe ruht tagsüber in Verstecken und geht mit dem Einsetzen der Dämmerung auf die Jagd. Mit bis zu einem Meter Körpergröße ist der Süßwasserdorsch ein gefürchteter Räuber. Während die anderen Fische Brandenburger Gewässer im Winter zur Ruhe kommen, wird die Quappe aktiv und ist in Paarungslaune. In dieser Zeit ist sie besonders gut zu beobachten. Ein weiteres besonderes Merkmal sind die kehlständigen Bauchflossen, die noch vor den Brustflossen ansetzen. Die Unterwasserwelt Brandenburgs ist spannend, vielfältig und einfach schützenswert.

Der Europäische Wels mit seiner lichtunabhängigen Sensorik legt seine Jagdzeit ebenso in die Nachtstunden. Auch Kaul- und Flussbarsch nutzen die Dunkelheit, um ihren Beutefischen nachzustellen. Die gepanzerte Gesundheitspolizei und Müllabfuhr entsorgt während der sonnenfreien Zeit die Hinterlassenschaften des Tages.