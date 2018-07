Uhr und Spiegel sind Pflicht

Josefine Jahn

Friedersdorf/Seelow (MOZ) Wer Haus und Hof für den Sommerurlaub verlässt, möchte sich dort, wo er zum Entspannen hinfährt, natürlich auch wohl fühlen. Neben der Eigenbewertung der Vermieter von Ferienwohnungen können sich Urlauber an Klassifizierungen der Tourismusverbände orientieren.

Manch einer hat es schon erlebt: Das Hotel oder die Ferienwohnung werden im Prospekt oder im Internet hoch angepriesen, die Bilder der Einrichtung und Umgebung versprechen eine traumhafte Zeit, weitab von Arbeitsalltag und Stress. Am Ziel angekommen entpuppt sich die Erholungsstätte dann als Enttäuschung. Zwar ziehen Vermieter damit den Zorn von Urlaubern auf sich, die schlechte online-Bewertungen abgeben könnten. Aber bis dahin ist der Urlaub manchmal schon gelaufen.

Eine Orientierungshilfe gibt da der Deutsche Tourismusverband (DTV), dem auch Angelika Voigt von der Touristinformation Oderbruch und Lebuser Land in Seelow angehört. Die Kategorisierung, die für Urlauber an den bekannten Sternen von eins bis fünf erkennbar ist, basiert auf Freiwilligkeit. Das heißt, dass Vermieter von Ferienwohnungen sich beim Verband melden, um eine Kategorisierung durchführen zu lassen. Familie Roland aus Friedersdorf hat sich nun dazu entschieden. Ihr Urlaubsdomizil, die Ferienwohnung „Zum Holzwurm“ vermieten sie seit zwei Jahren, können sich bisher auch nicht über mangelndes Interesse beklagen. „Die Gäste sind ganz unterschiedliche. Das sind Radfahrer, Familien oder Monteure. Wir hatten auch schon welche aus Berlin, die über Silvester ihre Ruhe haben wollten und aus der Stadt aufs Land geflohen sind“, berichtet Birgit Roland. In der Wohnung, die sich im Dachgeschoss befindet, haben sie und ihr Mann einst selbst gewohnt, bevor sie in den unteren Teil des Hauses gezogen sind.

„Einzelbetten werden auch positiv bewertet“, kommentiert Angelika Voigt, macht sich bei der Besichtigung Notizen. Das Doppelbett im Zimmer kann bei Bedarf auseinander gezogen werden. „Gerade, wenn Arbeiter sich das Zimmer teilen oder einfach Freunde hier übernachten, wird das gern in Anspruch genommen“, weiß die Herbergsmutter. Eine ausklappbare Couch gehört auch zur Einrichtung, sowie ein Tisch mit vier Stühlen. Denn vier Personen haben bequem in der Ferienwohnung Platz, eine Etage höher gibt es weitere zwei Schlafmöglichkeiten. Mit dem Ausziehsofa sind es fünf Schlafplätze. „Auch ein Babybett können wir zur Verfügung stellen“, merkt die Vermieterin an. Das falle unter Sonderwünsche, die zwischen Mieter und Vermieter besprochen werden können.

Angelika Voigt achtet auf andere Dinge. Der Balkon ist nennenswert. Ein Geschirrspüler wäre ein Plus. Und das Tiefkühlfach im Kühlschrank registriert sie. Der Begrüßungssekt, der darin auf die nächsten Gäste wartet, ist keine Pflicht, sondern aufmerksames Extra. Zur Grundvoraussetzung für die Sterne-Kategorisierung gehören Sauberkeit und ein gepflegter Zustand des Objekts, das außerdem eine separate Eingangstür und Toilettenräume haben soll. „Mindestens zwei einheitliche, zueiander passende Sätze Teller, Tassen, Gläser und Besteck“ gehören laut DTV zur Mindestanforderung. „Das ist schön einheitlich“, registriert Angelika Voigt anhand der Kleiderbügel. „Das sind Kleinigkeiten, aber darauf wird eben auch geachtet.“ Pflicht darüber hinaus: Mindestens ein Spiegel und eine Uhr müssen in der Ferienwohnung zur Verfügung stehen.

In der Unterkunft von Familie Roland sind laut Katalog alle wichtigen Kriterien erfüllt. Bis alles ausgewertet ist, braucht es noch ein wenig Zeit. Dann kommt Angelika Voigt erneut zu Besuch, um einen bis fünf Sterne zu vergeben. Zusätzlich wird die Ferienwohnung in der Empfehlungsliste des Touristenverbands aufgenommen, wird demnach potenziell von mehr Urlaubern wahrgenommen als bisher. Schon durch den Oder-Neiße-Radweg ziehe es viele Touristen in die Region. „Heute Nachmittag haben sich Radler aus Belgien angemeldet“, bestätigt Birgit Roland.