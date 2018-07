Leiser Abschied von der Schule

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Jürgen Metz arbeitet seit neun Jahren als Hausmeister an der Wriezener Salvador-Allende-Schule. Weil Ferien sind ohne Klingeln zu Unterrichts- oder Pausenbeginn. Vor allem aber ohne Kinderlärm. Daran wird sich der 64-Jährige gewöhnen müssen.

Um sieben ist auch an diesem Mittwochmorgen Dienstbeginn für Jürgen Metz. Nur im Winter bei Schnee und Eis musste er in den vergangenen Jahren hin und wieder auch früher raus, erzählt er und fügt hinzu: „Kurz nach sieben kommen die ersten Lehrer, viertel acht die ersten Kinder und mit den Bussen dann der größte Schwung. Wenn da Treppen und Laufwege noch nicht frei sind, haben Sie keine Chance. Schnee ist ruckzuck festgetreten.“ Um 7.50 Uhr sei Unterrichtsbeginn und Sicherheit das A und O.

Angestellt ist Jürgen Metz beim Hausmeisterservice WSD, der im Auftrag des Schulträgers – der Stadt Wriezen – an und in den Gebäuden der Salvador-Allende-Schule tätig ist. Angefangen habe er 2007 als Springer und deshalb dann auch die Hausmeisteraufgaben in den ersten Monaten des damals neu eröffneten Johanniter-Gymnasiums übernommen, blickt der Neureetzer zurück.

Ursprünglich gelernt hat der heute 64-Jährige Maurer. Handwerkliches Geschick bringe er also mit, sagt er lachend und verweist auf den Altbau hinter dem Sportplatz. „Das war unsere Berufsschule. Sie gehörte zum Landbaukombinat“. Inzwischen ist dort die Produktionsschule zu finden, die Jugendlichen ohne Schulabschluss oder Ausbildung eine dritte Chance gibt.

Auch Jürgen Metz, so wird deutlich, hat mehr als eine neue Chance bekommen. „Ich hatte Darmkrebs“, sagt er ganz offen und berichtet davon, wie ihm vor 14 Jahren in der Klinik in Bad Saarow gleich sehr deutlich gemacht worden war, dass er nicht mehr auf dem Bau arbeiten kann. „Mir wurden leichtere Tätigkeiten empfohlen, darunter als Hausmeister oder Pförtner. Aber wo gibt es heute noch Pförtner?“

Dafür habe er gleich mit seiner ersten Bewerbung als Hausmeister Glück gehabt. Seither sei er wieder berufstätig – in Teilzeit für sechs Stunden am Tag. Die Hausmeistertätigkeit habe den Vorteil, dass er sich seine Arbeit freier einteilen könne. „Dem Leistungsdruck auf einer Baustelle wäre ich nicht mehr gewachsen.“ Wenn er Hilfe benötigt, könne er seinen Kollegen aus dem Grundschulgebäude in der Krausenstraße verständigen. Dieser habe ihn bisher auch immer vertreten. „Ich arbeite zwischen sieben und zehn und dann noch einmal zwischen 13 und 16 Uhr“, erläutert Jürgen Metz.

An diesem Morgen hat er als Erstes die Alarmanlage des Speiseraums deaktiviert, damit die Reinigungskräfte dort freie Bahn haben. Auch im Schulgebäude riecht es bereits nach der Versiegelung für die Böden. Metz beseitigt aber erst einmal Unkraut an der Turnhalle. „Das wächst selbst bei dieser Hitze“, schüttelt er den Kopf. „Wenn es nachher wieder richtig heiß ist, gehe ich rein.“ Zu tun sei an den Schulen auch in den Ferien genug.

„Möbelkontrolle“, nennt Metz ein Stichwort und ergänzt: „Sind alle Tischplatten fest? Die Lehnen der Stühle?“ Manchmal gebe es auch Wünsche von Lehrern, etwa ein Regal aufzubauen. „Für so etwas ist in den Ferien natürlich mehr Zeit“, sagt der dreifache Vater und vierfache Opa. Mit seiner Frau hat er gerade die jüngste Enkeltochter in Bayern besucht. „Sie ist vier Wochen alt.“

Von der Schule wurde er bereits vor den Ferien verabschiedet: Am Dienstag ist sein letzter Tag vor dem Ruhestand. „Die Tage jetzt sind schon eine komische Situation“, findet er. Und was will er am Mittwoch machen? „Wohl wie immer 5.45 Uhr aufstehen, mit meiner Frau frühstücken, danach draußen auf dem Grundstück etwas tun. Vielleicht auch baden fahren.“