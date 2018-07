Optische Täuschung verschwindet

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Beide Giebel des Hochhauses an der Bahnhofstraße schmücken Wandbilder. Zum Vierradener Platz hin suggeriert die Fassadenmalerei einen Durchblick in die frühere Seilergasse auf den Berlischky-Pavillon, über dem ein Luftschiff schwebt. Zur Lindenallee hin verlängerte das Wandbild bisher die Fassade des Rathauses. Eine optische Täuschung, die den Betongiebel aus dem Stadtbild verschwinden ließ. Was wird mit diesem Wandbild, wenn das alte Rathaus abgerissen und der Platz neu bebaut wird?, wollten MOZ-Leser am Lesertelefon und Besucher des Bürgerdialogs von Bürgermeister Jürgen Polzehl wissen.

Das Wandbild hat Christoph Neubauer aus Frankfurt (Oder) 2002 im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft Wobag gemalt, ihr gehört also auch das Kunstwerk. Bei der Wobag fragten wir nach, was aus dem Wandbild wird. Ein Sprecher erklärte, dass das neue Wohn- und Geschäftsgebäude, das an der Stelle des Alten Rathaus errichtet werden soll, genau an den Giebel des Hochhauses gebaut werde und deshalb das Bild verdecken wird. Genau genommen wird die Täuschung jetzt durch eine reale Gebäudefassade ersetzt.