Tiere hautnah im Märchenwald

Idyllischer Ferienausflug: Der 13-jährige Phil aus der Nähe von Wiesbaden macht derzeit Urlaub in Frankfurt. Das Damwild im von der Wichern Diakonie betriebenen Wildpark in Rosengarten interessiert bloß sein Futter. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Vom Wildpark durch den Stadtwald zum Forsthaus Rosengarten.

Der Wildpark im Stadtforst in Rosengarten hat sich zu einer Zuschauerattraktion entwickelt. Dutzende Tierarten und zwei Spielplätze erfreuen die Besucher. Wenn das Damwild einem entgegen läuft, kaum dass man das Tor zum Großgehege geöffnet hat, sorgt das besonders bei Kindern, die solche Tiere nur vereinzelt aus dem Autofenster oder dem Fernseher kennen, für Aha-Momente.

Handzahm präsentieren sich die Tiere, immer auf der Suche nach leckerem Futter aus der Hand der Besucher, das man am Eingang für einen Euro erwerben kann. Verharrt man kurz, ist man umzingelt und wird erwartungsvoll aus großen braunen Augen angeschaut.

Besonders putzig und gar nicht mehr scheu zeigen sich auch die Präriehunde. Zwei der possierlichen Tierchen raufen ein bisschen, die anderen stehen fast aufrecht wenn sie ihr Futter vertilgen. Gelegenheit zum Verweilen bieten zahlreiche Bänke auf der Anlage.

Gerade fertig gestellt worden ist der neue Teich im Wildpark. Der ist zwar kleiner als vorher. Dafür sind die Enten und Gänse aber auch sicher vor Füchsen. So können die Pommernenten und Pommerngänse, jeweils sehr alte Arten, den Abend und die Nacht in einem festen Gebäude verbringen. „Die Tiere da rein zu bekommen, ist gar nicht schwer“, sagt Tierpfleger Detlef Zimmermann. „Die kommen mittlerweile ganz von allein hinterher.“ Im alten Teich hatte der Fuchs die Tiere gern in der Nacht geholt, was nun hoffentlich vorbei ist. Dass auch die Stockente diese Sicherheit zu schätzen weiß, zeigt sich gerade. Denn eine ganze Entenfamilie hat sich neu niedergelassen.

Tierisch gut schmeckt Hirschkalb Biene indes die leckere Ziegenmilch aus der Flasche. Gereicht bekommt sie diese dreimal am Tag von Christian Sahm. Das kleine Kalb ist gerade mal drei Monate alt und ein Fundtier. Jetzt wird es mit der Flasche aufgezogen. „Für uns ist es wichtig, dass sich das kleine Tier zwar an Menschen gewöhnt, aber trotzdem Hirsch bleibt“, so der Tierexperte. Deswegen wird während der Fütterung mit der Flasche dem Tier nicht gut zugeredet und es gibt auch ansonsten keine Streicheleinheiten für das Hirschkalb. „Die Erziehung übernimmt Hirschkuh Rosi die noch im Gehege ist, wir geben ihr nur die Flasche“, so Cristian Sahm. Der Name von Hirschkalb Biene ist eine Zusammensetzung von Bambi und Bambina, weil es eben ein weibliches Tier ist.

Vorbei geht es an Lamas, Hasen, Ziegen und Schafen zum Gasthaus Kobel für eine leckere Stärkung. Egal ob Kuchen oder deftiges wie Bouletten, alles wird liebevoll von den Mitarbeitern der Wichern Diakonie, die den Wildpark betreiben, vorbereitet.

Deftiges wie etwa Erbsensuppe gibt es auch ein paar Hundert Meter weiter in Wupis Tränke in Rosengarten. Hier wartet vor allen auf Wanderer eine rustikale Einkehr. Immerhin bietet der Frankfurter Stadtwald neben dem Wildpark nicht nur einen Fahrradweg und einen Reitweg, sondern auch vier ausgewiesene Wanderwege und drei Walking-Pfade. Entdecken kann man auf Wanderungen einen Spielplatz mitten im Wald, einige Naturdenkmäler und natürlich das Forsthaus, das eher an eine Märchenvilla erinnert. Wenn Rotkäppchen hier das Gartentor hinter sich schließen würde, man würde sich nicht wundern.