Party, Sex und Elektro-Beats

Thomas Klatt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Helene Beach Festival hat begonnen; die meisten Acts sind zwar erst ab Freitag zu erleben, doch schon heute Abend können früh Anreisende den Party-Sommer genießen. Der geht, zumindest was das Helene Beach angeht, noch bis in den Montagmorgen.

So sind heute unter anderem Younotus zu hören – ein Produzentenduo aus Berlin, bestehend aus Tobias Bogdon und Gregor Sahm. Lieder wie „Two Dollar Fantasies“ und „Touch My Heart“ machten die beiden in der Szene bekannt. Etliche Gigs später sind die Ostblockschlampen on Stage. Die sich selbstironisch ihren Namen gaben, sind ein ostdeutsches DJ-Duo mit einer Mischung aus Dirty Dutch, EDM, Trap und Moombahton.

Wer bei der Jägermeister Blaskapelle an traditionelle Blasmusik und Stadl-Atmosphäre denkt, dem wird beim ersten Live-Erleben die Spucke wegbleiben. Denn jung, laut und gut gelaunt, mixt die 16-köpfige Band traditionelle Blasmusik mit Clubsounds und definiert damit das Genre neu. Am Freitag spielt die Kapelle mit Tuba, Saxofon und Trompete auf und verpasst aktuellen Hits und Party-Klassikern schöne Beats und einen neuen akustischen Anstrich.

MiA, ebenfalls am Freitag on Stage, wurden 1997 in Berlin als Schülerband gegründet. Mieze Katz und Andi Ross waren gemeinsam aufs John-Lennon-Gymnasium in Berlin, später wurden sie von ihrer früheren Mitschülerin Sarah Kuttner gefördert. Inhaltlich haben MiAs Texte teilweise politische Ansätze, was in Titeln wie „Ökostrom“ oder „Machtspiele“ zum Ausdruck kommt. Westbam, einer der bekanntesten deutschen DJs, ist ebenfalls am Freitag dabei. Sein Pseudonym ist die Kurzform von Westfalia Bambaataa und bezieht sich auf dessen Vorbild Afrika Bambaataa.

Am Sonnabend begrüßt ein gebürtiger Frankfurter auf der Hauptbühne seine Heimat: Kesh (geb. 1992), begann schon mit 14 Jahren eigene Raptexte zu schreiben. Er probierte sich in verschiedenen Stilen aus, bevor er in den nächsten Jahren viele Facetten des Raps durchgespielte. Schnell merkte er, dass ihn Rap und Hip-Hop nicht vollständig erfüllen und beginnt, seinen Stil zu erweitern. Gegen 22 Uhr wird Singer-Songwriter Tim Bendzko erwartet. Er will natürlich „nur mal schnell die Welt retten“. So kurz vor Mitternacht haben sich Sido und Savas angekündigt. Zeilen wie „Doch ich stepp’ ans Mic und rolle über Hip-Hop wie ein Laster“ kann nicht jeder. Paul Kalkbrenner ist der nächste heiß erwartete Techno-Act. Bei Dreharbeiten zu dem Film „Berlin Calling“ lernte er Simina Grigoriu kennen. Sie ist nun ebenfalls an der Helene als DJane dabei. Unter dem Ceaușescu-Regime flohen ihre Eltern aus Rumänien nach Kanada. Auf ähnlichem musikalischen Level entert auch Techno-Queen Anna die Bühne.

Wer denkt, die frühere Frontfrau der Sendung „Wa(h)re Liebe“ und Moderatorin Lilo Wanders passe da überhaupt nicht hinein, irrt sich. Schon im vergangenen Jahr holte sich Wanders mit ihrem Programm „Sex on the Beach“ großen Applaus. Und sie hat ja recht: Seid nett zueinander, hört gute Musik und habt euch lieb.

Bis Montagfrüh, Frankfurt, Helenesee, Programm unter: www.helene-beach-festival.de